王祖賢絕美打籃球嫩照出爐 網讚「真人版赤木晴子」
一代女神王祖賢2004年宣布息影，她憑出眾的美貌和高䠷身材，加上精湛演技，讓她人氣暴漲，紅遍全亞洲長年旅居在加拿大潛心修佛，但每年仍有許多粉絲貼她舊照緬懷，讓網友不時驚呼「我的天！真的不知道王祖賢有這段過去」，體育主播徐展元更挖出王祖賢籃球科班背景，曬出她少女時期打球美照，大讚她是真人版的赤木晴子。
動畫電影「灌籃高手The First Slam Dunk」是近期最熱話題，幾位主角的討論度再度升溫，也有不少人提到女主角赤木晴子，然則，徐展元貼出少女時期的王祖賢照片時，身材高挑、臉蛋姣好，穿著籃球背心、短褲，一雙逆天長腿打籃球，非常吸睛，展現少女感的青春洋溢。
王祖賢的籃球技術也相當不錯，王祖賢的父親王耀煌曾經是籃球國手，王祖賢自幼也耳濡目染，曾經參加過台北市懷生國中女籃校隊，以及金甌商職（小台電）女籃，體育主播徐展元更表示，「如果30年前有全明星運動會，王祖賢絕對會是最最最爆炸火紅的藝人選手！」
不只是徐展元大讚，體育粉專「籃球紙箱」一PO出王祖賢照片，留言馬上寫：「赤木晴子」、「汗肯定是香的」、「天生麗質」、「這個濃眉大眼，白裡透紅的樣子太仙了」、「灌籃高手的晴子啊啊啊」、「天然美，那腿好勻稱」。
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