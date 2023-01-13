賀歲片求大賣遇「發爐」 葉天倫淚憶豬哥亮

邰智源（左起） 、隋棠、導演葉天倫、屁孩、盧以恩、藍鈞天上年貨大街發紅包。（記者吳致碩／攝影）

隋棠、邰智源、陳昊森以及陳淑芳主演賀歲片電影 「詐團圓」，日前到台北霞海城隍廟祈求電影票房大賣，一行人現身人潮洶湧的年貨大街，被粉絲簇擁，前方的香爐也一度「發爐」，讓導演 、演員都認為這是個好兆頭，導演葉天倫更因想起已故好友「賀歲片之王」豬哥亮，在場瞬間落淚。

導演葉天倫曾與豬哥亮合作「雞排英雄」、「大稻埕」，他八年前更與男主角豬哥亮一同來年貨大街宣傳，如今豬哥亮已經離世，讓他回憶起老夥伴，一度傷感大哭，並望向天空說：「我們又拍了個過年電影，希望你可以保佑我們，讓台灣觀眾過一個好年。」

至於被問到拜拜時有沒有向神明祈求什麼，隋棠提到電影一定要大賣，邰智源則說「國泰民安，風調雨順，開開心心的一年從電影開始」。平常會不會來年貨大街？隋棠提到很喜歡來這邊買東西，受疫情 影響，相隔好幾年才再度回來，能夠感受過年氛圍很開心。

邰智源希望大家能一起到年貨大街採買，透露自己常來這裡買中藥，更希望直接住在年貨大街，「在這邊買房子也蠻好，我喜歡老社區，有人情味，吃東西、拜拜都很方便」，導演葉天倫在一旁笑稱：「現在這裡的房子不便宜呀！」

票房如果大賣，眾人願意做什麼回饋粉絲，邰智源立刻笑說：「那我們就再拍一部破億的電影回饋給大家。」葉天倫則突發奇想笑說：「不如拍續集『炸湯圓』，來講一個湯圓世家的故事。」

據悉，「詐團圓」是葉天倫三度出擊的賀歲檔，也是喜劇泰斗邰智源首度加入賀歲陣容的全新喜劇鉅片。這部全新打造的台客風潮賀歲電影，在正式海報及預告片中，最令人眼睛一亮的就是票房巨星雲集－包括：「孤味」金馬影后陳淑芳、「犀利人妻」隋棠、「刻在你心底的名字」陳昊森以及「雞排英雄」、「大稻埕」導演葉天倫等堅強陣容，更有「阿季」謝瓊煖、藍鈞天、盧以恩、林子熙、鍾承翰及屁孩（林政融）等生力軍加入。