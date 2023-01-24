我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

林懷民找上蔡琴 讓「歌聲浮起來」

記者袁世珮／綜合報導
林懷民（左）、蔡琴相見歡。（吳致碩／攝影）
林懷民（左）、蔡琴相見歡。（吳致碩／攝影）

歌手蔡琴在去年底擔任雲門劇場的壓軸秀，也就是由林懷民親自擔任藝術總監的「蔡琴在雲門」。這不是蔡琴唱過的任一種演唱會，她等著林懷民實現「讓妳的聲音浮起來」的許諾，除此，一點也不怕：「反正，人生過了60歲以後，就要做冒險的事。」

少女時代的蔡琴只迷兩件事，一是民歌，另一件就是追雲門舞集，即使不懂什麼叫現代舞，也自然被感動。她說：「林懷民對我們來說，就是個偉人。」

當歌手後，有一年唱片公司安排多位歌手合辦演唱會，請來雲門舞者李靜君指導歌手們肢體動作，在演唱會結束後，蔡琴繼續延請李靜君指導，還成了莫逆之交。

因著跟李靜君的關係，蔡琴從台下的觀眾變成能進後台的親友團，自然而然與林懷民相識。有時，雲門慶功宴，她帶頭炒熱氣氛、鼓動舞者，有時林懷民也跟著起鬨要蔡琴唱歌，她起個頭，整個舞團自動接唱。

「所以，雲門是在我的生命裡面、在我的細胞裡面。」蔡琴說，林懷民在她的成長中占了三分之一的分量，所以接到電話才會那麼興奮。

電話裡，林懷民說：「阿琴啊，妳演唱會一場多少錢？」他想為雲門做募款表演，他對蔡琴說：「我想要做的不是妳請我去看過的那種演唱會，我要妳的聲音浮起來。」

蔡琴幾乎掉眼淚：「怎麼現在才輪到我？多少次，我看你們的舞，每一個開場都這麼震撼，我真的想過演唱會為什麼不能請你做，可是怎麼可能？」沒想到真有這麼一天。

林懷民為了這次合作，特地寫了一篇文章，寫道在台北的每個人腦海裡都有一曲蔡琴，形容她「把流行歌提昇為撼人的藝術品，成為後進難以翻越的高山」，「蔡琴在雲門」就是他對這位歌唱藝術家的致敬。

劇場 現代舞

上一則

周星馳揮毫「心想事成」網友爭相留言當有緣人

下一則

中名導付寧驟逝 肖戰憶他爽朗笑聲 趙露思「感恩相遇」

延伸閱讀

金水大賭場喜迎免年新春慶祝活動

金水大賭場喜迎免年新春慶祝活動
蔡依林演唱會頻洩熱戀跡象 辣秀美胸談「極度幸福」

蔡依林演唱會頻洩熱戀跡象 辣秀美胸談「極度幸福」
巡演撞馬國球賽挨轟 周杰倫：問你們足協

巡演撞馬國球賽挨轟 周杰倫：問你們足協
周董招誰惹誰？馬來西亞演唱會竟遭抗議呼籲取消

周董招誰惹誰？馬來西亞演唱會竟遭抗議呼籲取消

熱門新聞

李宓和兒子全裸泡澡，遊走在走光邊緣。圖／摘自臉書

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

2023-01-21 15:51
歐陽娜娜（左二）發文拜年，卻因漏寫一字，遭中國網友出征。圖／摘自IG

歐陽娜娜拜年漏寫一字 遭中國網友暴怒出征

2023-01-22 12:19
8年多前年近90的珍娜露露布莉姬妲還曾出席公開活動。（美聯社）

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

2023-01-16 09:55
安娜迪阿瑪斯在「金髮夢露」的裸戲，是去年最引起爭議的話題之一。（取材自IMDb）

2022最佳裸戲 情色網站放榜…這些影劇讓觀眾看得臉紅

2023-01-23 11:40
華裔加拿大演員劉思慕。(本報資料照片)

南加蒙特利公園市爆槍擊案 劉思慕發文：難過與憤怒

2023-01-22 05:19
雷納21日更新自己在病床做復健的照片。(圖截取自雷納Instagram)

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

2023-01-21 14:51

超人氣

更多 >
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網
蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞
他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍