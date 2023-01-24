林懷民找上蔡琴 讓「歌聲浮起來」

林懷民（左）、蔡琴相見歡。（吳致碩／攝影）

歌手蔡琴在去年底擔任雲門劇場 的壓軸秀，也就是由林懷民親自擔任藝術總監的「蔡琴在雲門」。這不是蔡琴唱過的任一種演唱會，她等著林懷民實現「讓妳的聲音浮起來」的許諾，除此，一點也不怕：「反正，人生過了60歲以後，就要做冒險的事。」

少女時代的蔡琴只迷兩件事，一是民歌，另一件就是追雲門舞集，即使不懂什麼叫現代舞 ，也自然被感動。她說：「林懷民對我們來說，就是個偉人。」

當歌手後，有一年唱片公司安排多位歌手合辦演唱會，請來雲門舞者李靜君指導歌手們肢體動作，在演唱會結束後，蔡琴繼續延請李靜君指導，還成了莫逆之交。

因著跟李靜君的關係，蔡琴從台下的觀眾變成能進後台的親友團，自然而然與林懷民相識。有時，雲門慶功宴，她帶頭炒熱氣氛、鼓動舞者，有時林懷民也跟著起鬨要蔡琴唱歌，她起個頭，整個舞團自動接唱。

「所以，雲門是在我的生命裡面、在我的細胞裡面。」蔡琴說，林懷民在她的成長中占了三分之一的分量，所以接到電話才會那麼興奮。

電話裡，林懷民說：「阿琴啊，妳演唱會一場多少錢？」他想為雲門做募款表演，他對蔡琴說：「我想要做的不是妳請我去看過的那種演唱會，我要妳的聲音浮起來。」

蔡琴幾乎掉眼淚：「怎麼現在才輪到我？多少次，我看你們的舞，每一個開場都這麼震撼，我真的想過演唱會為什麼不能請你做，可是怎麼可能？」沒想到真有這麼一天。

林懷民為了這次合作，特地寫了一篇文章，寫道在台北的每個人腦海裡都有一曲蔡琴，形容她「把流行歌提昇為撼人的藝術品，成為後進難以翻越的高山」，「蔡琴在雲門」就是他對這位歌唱藝術家的致敬。