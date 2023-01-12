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柴智屏重出江湖 藍正龍為新劇暴瘦

記者楊起鳳╱綜合報導
藍正龍(左起)、柴智屏、張榮吉、林孝謙出席「米神國際」成立發布會，藍正龍自導自編青春喜劇「成功補習班」。(圖：米神國際提供)
藍正龍(左起)、柴智屏、張榮吉、林孝謙出席「米神國際」成立發布會，藍正龍自導自編青春喜劇「成功補習班」。(圖：米神國際提供)

偶像教母柴智屏10年沒在台灣拍偶像劇、7年沒拍電影，2023年宣布再起，成立新公司米神國際，並同時公布了15項即將製作與發表作品，包括攜手南韓娛樂公司CJENM Hong Kong打造全新華語版「我們的藍調時光」、金鐘影帝藍正龍身兼導演與編劇的青春成長性喜劇「成功補習班」及導演林孝謙籌備的沉浸式影集「當宇宙同在一起」等，將讓台灣重新成為亞洲青春、星光、音樂的影視潮流中心。

藍正龍帶著最新作品「成功補習班」暴瘦亮相，他透露該片資金籌備不易，壓力大到導致暴瘦，「成功補習班」最初有申請到文化部長片輔導金，「原本以為剩下資金三個月內可以找好，沒想到找了九個月。」

他表示，那時電影前置已開始，錢都開始燒，在情況緊急之下，就透過朋友聯絡柴姐，幸好柴姐看過劇本後答應投資。他也表示，自己也投了40%資金，笑認差一點就要抵押房子，是這輩子最缺錢的時候。

被問到當導演後是否還會想回鍋拍戲？藍正龍表示，還是會想拍戲，「但開始『成功補習班』這個案子之後，我一心只想趕快完成，拍完片時已經放鬆了80%。」

該片男星巫建和和女主角林奕嵐傳出緋聞，對此藍正龍笑說每天都在狀況外：「我也是打球球友跟我說才知道，我是覺得年輕人交朋友很正常吧！生命的安排，開心不妨礙別人就好。」

至於媒體問到前女友大S的家務事，藍正龍隨即拋出「再見」就離開。

導演 電影 投資

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