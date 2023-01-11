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金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

77歲衛子雲天天練功 女兒是「想見你製片」

記者楊起鳳／綜合報導
77歲的衛子雲保養得很好。（圖：中視提供）
77歲的衛子雲保養得很好。（圖：中視提供）

台灣中視近日發放「中華民國關懷演藝人員基金會」禮券，資深藝人衛子雲、王、道李炳輝都現身領取。

今年77歲的衛子雲保養得宜，天天練功、運動，還會敷面膜。接受媒體訪問時，衛子雲也提到女兒是「想見你」的製片，以後他若拍片，就能父女合作。感情部分，他與圈外女友穩定交往中，但他十分低調，僅透露對方比他小，照片也只給媒體瞄一眼，因女友外型相當年輕，讓記者一陣驚呼。

資深藝人王道也現身領禮券，今年74歲的他還是很樂於演出，「會想到我的，覺得我適合那個角色的，我都還是會參加演出，因為還沒有得老人癡呆症嘛，體力也都還非常好。」王道從年輕就養成運動的習慣，現在每個禮拜會去健身房3到4次，維持一定的體態，目前和老婆定居林口。

王道靠著運動維持健康和體態。（圖：中視提供）
王道靠著運動維持健康和體態。（圖：中視提供）

資深藝人李炳輝則偕同老婆前往中視領取「中華民國關懷演藝人員基金會」禮券，他表示目前在淡水的市場當街頭藝人，加身障補助4000多元（台幣，下同，約131美元），每月大約收入1萬多元，但因有藝人身分，申請很多補助都被否決。

李炳輝曾二度中風，走路不便。他每周二到周日固定在淡水清水街上當街頭藝人，透露今年有知名食品公司董事長幫忙接洽，大約會有一到二場尾牙。新的一年李炳輝希望疫情趕快過去，他認為顧好身體，就有能力靠自己賺錢，只要有地方邀請唱歌就會去唱。

李炳輝說今年有接到兩場尾牙。（圖：中視提供）
李炳輝說今年有接到兩場尾牙。（圖：中視提供）

中華民國 健身 中風

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