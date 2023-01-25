張鈞甯邁入40歲 對愛情樂觀期待：緣分未到不強求

40歲的張鈞甯，展現美麗綻放保養術。（圖：MilkX Taiwan提供）

女星張鈞甯不久前迎來小假期，她飛回台陪伴媽媽身邊，然而飛機一落地不如想像中的輕鬆，迎面而來的是一連串的工作會議、活動出席，只能在夾縫中擠出空檔，與許久未見的老朋友見上一面，被關注的感情世界，她則開朗分享：「順其自然，緣分沒到就不強求」，直呼現在的自己，對於愛情保持樂觀、期待，但不特別深切渴望。

邁入40一枝花年紀，張鈞甯坦言已不再像以前2、30歲時，身體能符合高強度重訓及長時間長距離跑步，如今的她，調整為輕緩慢跑或有氧及拉筋、開胸與伸展放鬆運動之外，日常勤勞的艾灸、經絡穴道按摩或刮痧，就算只是拍攝中間的短短空檔幾分鐘，她也會幫自己按按穴道舒緩一下，尤其是女性生理期期間，透過這樣的方式讓她的不適感大幅降低。

而平時如果時間允許的話，沐浴後也會盡可能的泡澡幫助身體發發汗。另外，張鈞甯的早餐原則更是支持她忙碌生活的一種正念幸福儀式感，她說：「早餐一定要吃好吃滿。不要笑我膚淺，我覺得這是一天美好的開始，而且這件事是能夠自己決定並且好好完成它的。」

某次與老同學閒聊天的財務規畫建議，讓張鈞甯意外地躍上財經新聞版面，她說，即使是現在，也不認為所謂理財投資 最穩健的就是進股市，當時選擇針對罕病藥物不斷研發的藥廠為投資標的，主要也是認同了這個項目的發展和它對社會的影響力，而這也是她唯一能提供的建議，深入了解所投資的產業或你我看到的未來目標是什麼。就她而言，除了前面提及的，未來若再有機會，依舊會選擇她有在關注的永續、能源及環保的相關產業發展為目標。儘管她也經常聽聞有很多人的理財是短期美股或台股 操作賺快錢，但她坦言那樣的理財方式不適合她。

張鈞甯對所謂「緣分」順其自然，緣份未到不強求。（圖：MilkX Taiwan提供）

張鈞甯從成立工作室以來，更是傾力投注心力在幕後。與老戰友們開設經紀公司簽約新人，希望能協助對影視、表演有熱忱的新生代一起享受表演。身為經營者之一的她坦言：「我們不能保證簽約後絕對可以大紅大紫，但能讓他們在成為演員這條路上保有身心健康的狀態，坦率面對可能的起起伏伏。」另外，公司這段期間也買了不錯題材的版權，未來也將朝自製影集或電影製作邁進，希望在她退休 之前，能讓公司在這軌道上穩定運行。