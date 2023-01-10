無人機拍攝出包 柯震東縫30針險毀容

柯震東拍攝影集「乩身」發生意外。（圖：Netflix提供）

柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威主演Netflix 奇幻影集「乩身」，去年11月14日劇 組浩浩蕩蕩於基隆舉行開鏡儀式，豈料，拍攝一個多月後，日前驚傳男主角柯震東因無人機撞臉險被毀容的重大意外！因此主角的戲分全部暫停拍攝。消息一出嚇壞許多粉絲，次日凌晨他則出面報平安，表示「我很快就會回來」。

柯震東在片中飾演玩世不恭的「乩身」韓杰，重於角色性格的揣摩。本報系聯合報接獲獨家消息，柯震東在拍攝一場動作戲時，因無人機近距離捕捉臉部特寫，傳出機器疑似突然失靈墜毀面前，臉部遭葉片割傷，當場鮮血直流，被緊醫搶救後，傷口總共縫20到30針，所幸未傷及眼睛。

對於當時狀況，「乩身」劇組回覆：「柯震東於去年12月27日晚間在拍攝『乩身』時確實有發生無人機事故意外，劇組現場都有符合拍攝安全標準與做好防備措施，包含無人機也有螺旋槳葉保護罩包覆，現場並無發生無人機爆炸、葉片四射狀況。但很遺憾的，不明原因造成無人機意外撞到柯震東臉部顴骨區造成受傷，後續經紀人有安排做較細緻的處理方式縫針，劇組感到相當的遺憾抱歉，也正積極調查意外原因。」

意外發生後，從柯震東的IG限動上也能感受他情緒受影響，其中一則影片是他拍自己的眼睛，寫著「記住完整的部分」，另一則發出一張左臉被很多紅色線畫過的圖。

柯震東經紀人也表示：「臉部嚴重破相，目前正在積極治療中。其他不多談，謝謝關心。傷到臉部會使用較細緻的處理方式縫針，縫針數會比較多。」