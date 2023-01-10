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楊紫瓊獲評論協會獎影后 45年來首位亞洲女星

​​娛樂新聞組／綜合報導​
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」獲得國家評論協會獎最佳女主角獎項。（路透）
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」獲得國家評論協會獎最佳女主角獎項。（路透）

第94屆國家評論協會獎頒獎典禮日前在紐約舉行，華裔女星楊紫瓊創下歷史，成為該獎項45年首位獲得最佳女主角獎的亞洲女演員。

楊紫瓊是以電影「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）獲得國家評論協會獎（National Board of Review Awards）最佳女主角獎項。

路透報導，楊紫瓊在紐約曼哈頓舉行的頒獎典禮上表示：「我感到無比自豪，能成為45年來首位獲此殊榮的亞洲女演員。」

除此之外，楊紫瓊也以「媽的多重宇宙」入圍本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。金球獎贏家將於美國1月10日揭曉。

楊紫瓊當天穿著知名英國品牌Erdem禮服，旗下經典的蕾絲元素貫穿黑白拼接長裙，以穿透感的花紋遊走增添靈動氣息，加入了腰封樣式的抓皺裙裝，優雅不失正式感。

日前楊紫瓊還摘下「棕櫚泉國際影展」最佳女主角獎，當時選擇一套義大利高訂品牌Schiaparelli2022秋冬系列禮服更是吸引目光，採用短款外衣拼接花苞裙的複雜設計，增添花紋與皺褶效果，為禮服打造柔中帶剛的氣息，同樣是一套難駕馭的造型，增加紅毯看點。

楊紫瓊 媽的多重宇宙 金球獎

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