楊紫瓊獲評論協會獎影后 45年來首位亞洲女星

楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」獲得國家評論協會獎最佳女主角獎項。(路透)

第94屆國家評論協會獎頒獎典禮日前在紐約舉行,華裔女星楊紫瓊 創下歷史,成為該獎項45年首位獲得最佳女主角獎的亞洲女演員。

楊紫瓊是以電影「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)獲得國家評論協會獎(National Board of Review Awards)最佳女主角獎項。

路透報導,楊紫瓊在紐約曼哈頓舉行的頒獎典禮上表示:「我感到無比自豪,能成為45年來首位獲此殊榮的亞洲女演員。」

除此之外,楊紫瓊也以「媽的多重宇宙」入圍本屆金球獎 音樂喜劇類最佳女主角。金球獎贏家將於美國1月10日揭曉。

楊紫瓊當天穿著知名英國品牌Erdem禮服,旗下經典的蕾絲元素貫穿黑白拼接長裙,以穿透感的花紋遊走增添靈動氣息,加入了腰封樣式的抓皺裙裝,優雅不失正式感。

日前楊紫瓊還摘下「棕櫚泉國際影展」最佳女主角獎,當時選擇一套義大利高訂品牌Schiaparelli2022秋冬系列禮服更是吸引目光,採用短款外衣拼接花苞裙的複雜設計,增添花紋與皺褶效果,為禮服打造柔中帶剛的氣息,同樣是一套難駕馭的造型,增加紅毯看點。