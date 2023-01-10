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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

Selina燒傷身心受創 林青霞傷眼陰影猶在

記者蘇詠智／綜合報導
林青霞拍「新龍門客棧」被竹箭傷到眼角膜。（取材自IMDb）
林青霞拍「新龍門客棧」被竹箭傷到眼角膜。（取材自IMDb）

全球各地的拍片現場都曾傳出意外事故，不乏高知名度的紅星因戲掛彩，甚至受到重傷。

Selina因拍戲受傷，花了很長時間才走出陰霾。（本報資料照片）
Selina因拍戲受傷，花了很長時間才走出陰霾。（本報資料照片）

2010年Selina在上海拍攝電視劇「我和春天有個約會」，因劇組在爆破場面時的失誤，和男星俞灝明都被嚴重燒傷，她除了背部和四肢總共達54%面積的深度灼傷外，還有吸入性嗆傷，身心都受到很大衝擊，也退出該劇演出，經過很長時間治療才能痊癒。

動作影片讓演員受傷的危險性更高，林青霞在拍「新龍門客棧」時，一幕用劍撥掉射向她的飛箭畫面，竹箭將她的眼角膜擦傷，她忍痛拍完當日戲分，憂心有失明之虞，趕忙從敦煌、蘭州轉機飛回香港治療，在飛機上用草帽遮住臉流淚，形容當時「哭了大半個中國」，劇組找了外形神似她的替身把片子拍完，讓她想到該片還是有陰影。

狄倫歐布萊恩拍攝「移動迷宮：死亡解藥」時意外受重傷，片子延後一年才推出。（取材自...
狄倫歐布萊恩拍攝「移動迷宮：死亡解藥」時意外受重傷，片子延後一年才推出。（取材自IMDb）

好萊塢大片「移動迷宮：死亡解藥」（Maze Runner:The Death Cure）也曾因火車動作戲出意外，造成男主角狄倫歐布萊恩（Dylan O'Brien）身上多處骨折、腦部受傷，片子攝製進度嚴重落後，延後一年才上映，狄倫此後對危險鏡頭格外注意是否做好安全措施，不敢再逞強。

香港 好萊塢

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