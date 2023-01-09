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退休19年 王祖賢被爆擁10億美元樂活

​​娛樂新聞組／綜合報導​
王祖賢身價不菲，光是現金就高達10億美元。（取材自微博）
王祖賢身價不菲，光是現金就高達10億美元。（取材自微博）

女神王祖賢2004年宣布息影，長年旅居在加拿大潛心修佛，過去她曾被網友直擊穿著海青禮佛模樣，勤參加法會，不過令人好奇的是，她長達19年沒工作，自由自在生活，到底是靠什麼維生？

綜合媒體報導，王祖賢引退時曾受訪坦言：「我現在手裡的錢是一輩子都花不完的。」光是19歲時一部片酬就高達20多萬元（港幣，下同，約逾2.5萬美元），拍完「倩女幽魂」費用更是漲到50多萬，讓她才20出頭歲身價就飆破200萬台幣，長期拍攝下來超過60部電影的產量，再加上代言費，以及她精準的房地產投資，光是在海外的房產就多不勝數，據傳王祖賢光是現金就高達10億美元，相當可觀。

王祖賢自2004年急流勇退，連最後一部電影宣傳都不參加，37歲就遠赴加拿大過隱居生活，有一說是去治療情傷，經紀公司則表示王祖賢一直很嚮往自由自在的生活，而至今19年了，陸續有小道消息傳出她即將復出，卻被本人一一打槍，直言：「很享受目前引退的日子。」

引退後一直住在加拿大的王祖賢，曾在2016年回台參加籃球國手父親王耀煌的葬禮。在結束父親的告別式後，她接受媒體訪問時表示：「謝謝在我淡出娛樂圈後，還有這麽多人沒有忘記我。」並透露，未來她「將長住加拿大潛心修佛，不會再出來演戲了」，因為她已經「把最美好的一面留給觀眾」，希望一切停在最美好的階段，她說：「這樣就足夠了，那段時間我盡力了。」

加拿大 電影 投資

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