柯震東拍「乩身」驚爆毀容 遭機器炸臉見血急送醫

柯震東拍攝影集「乩身」發生意外。（圖：Netflix提供）

柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威主演Netflix奇幻影集「乩身」，去年11月14日劇 組浩浩蕩蕩於基隆舉行開鏡儀式，豈料，拍攝1個多月後卻驚傳男主角柯震東因無人機炸險被毀容的重大意外！因此主角的戲分全部暫停拍攝。

疑似畫傷臉模擬圖。（取材自Instagram）

柯震東在片中飾演玩世不恭的「乩身」韓杰，但非像傳統乩身「敲打自己」的設定，而是更重於角色性格的揣摩。近日本報接獲消息，柯震東在拍攝一場動作戲時，因無人機近距離捕捉臉部特寫時，機器疑似突然失靈，急速墜毀在他面前爆炸，葉片如同凶器般瞬間四射，導致柯臉部被許多碎片劃破，當場鮮血直流，他被緊急送醫搶救後雖已縫合傷口，但未來臉部的修復時間以及拍片安全疑慮仍令人擔憂，不幸中的大幸則是沒傷及眼睛。

柯震東貼出自己眼睛照片。（取材自Instagram）

意外發生後，柯震東的戲份已全數中斷，而他今年3月將上的首部執導電影 「黑的教育 」，宣傳期是否能現身也有待觀察。其實近日從柯震東的Instagram限動上已能感受他情緒似被意外影響，其中一則影片，是他拍自己的眼睛，寫著「記住完整的部分」，另一則發出一張左臉被很多紅色線畫過的圖，疑與意外不謀而合。

柯震東近期Instagram看似心情不是很好。（取材自Instagram）

其實，無人機分為空拍機以及穿梭機兩類，而拍攝人的特寫通常是使用穿梭機，但穿梭機有一定的危險性，詢問到業內無人機、穿梭機拍攝的專業操作師，他表示穿越機的拍攝具有一定程度的風險，該機器多用在極限運動以及誇張感畫面拍攝使用，較少拿來直接拍攝人臉部特寫，如要近距離拍攝，事前討論與溝通協調需要更多。他也提到機器的鋰電池外露，螺旋槳高速轉動一旦失靈就有危險性，所以多半會在使用此機器拍攝前簽署一些風險合約，不過現在穿梭機已有各種等級，有包袱機體機身在保護殼裡面的，相較安全。

柯震東近期Instagram看似心情不是很好。（取材自Instagram）

對此該劇宣傳窗口表示，「確實無人機打到臉有受到外傷，詳細狀況製作公司還在積極了解中，會等到柯震東完全復元才讓他上工。」而柯震東的經紀人表示，「確實前一陣子在『乩身』有發意外，當下有送柯震東去急診，現在傷口總共縫20到30針，目前先修養積極治療，加速傷口復元，希望可以趕快復元上工。」至於心情，經紀人也坦言：「心情上因為受傷一定難過，傷口好心情就會好一點，我們現在持續觀察傷口狀況。」