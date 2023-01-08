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蔡依林演唱會頻洩熱戀跡象 辣秀美胸談「極度幸福」

記者梅衍儂／綜合報導
蔡依林(中)和舞者互動之間充滿挑逗，讓現場觀眾陷入瘋狂。（圖：凌時差提供）
蔡依林(中)和舞者互動之間充滿挑逗，讓現場觀眾陷入瘋狂。（圖：凌時差提供）

蔡依林（Jolin）日前晚在台北小巨蛋舉辦「UGLY BEAUTY」演唱會第5場，她跨年夜透露在享受單身的快樂「跟人家搞一下曖昧」，隔幾天也提到「常常會喊著永遠，大概是在我感受到極度幸福的時候或是我戀愛的時候」，讓人好奇她最近感情世界是否開了花。

最近一場演唱會上，Jolin唱「Miss Trouble」前問候粉絲：「大家今天上班比較累還是等我比較累？如果不累的話可以大聲尖叫，讓我來讓你們舒服一下。」隨後以「腥紅蠍后」之姿站上巨蠍道具車，一身血紅頭紗配上高腰長裙，帶來「紅衣女孩」。

曲罷Jolin卸下頭紗、換上緊身露肩超短洋裝，配上過膝靴，化身「赤血狂花」蹲地扭腰擺臀，舞者從她身後伸手環抱胸部，嗨唱「美人計」、「美杜莎」，在「特務J」一曲中和舞者展開床上舞戰，極盡挑逗。唱完「腦公」，Jolin見到台下歌迷嗨到都站起來，笑說：「你們太誇張了啦！從來沒有一群腦公這麼嗨的，我感覺好像倒吃甘蔗，越接近結束的歌迷越嗨。」

蔡依林此次造型、嘉賓都引起話題，周邊商品更是每天開場前就售罄。其中「裸鑽尤物」禮服正面「大露三點」，其實是造型師以鑽石點綴的造型巧思，造型師來頭不小，是曾操刀凱蒂·佩芮（Katy Perry）、山姆·史密斯（Sam Smith）舞台造型服的Heather Picchiottino。蔡依林經紀人王永良透露，這次的11套禮服都是先在台灣做3D身體掃描，再來美國讓設計師完成，Jolin試裝時相當大方，直說很有趣，但一旁的男性工作人員們都害羞到不敢看她。

至於Jolin最近是否戀愛中，王永良笑說：「應該只是一種情緒的表達而已吧！如果有談戀愛也不會這樣好不好，而且她那時是唱『玫瑰少年』，關戀愛什麼事。」

蔡依林化身「赤血狂花」扭腰擺臀，視覺效果相當震撼。（圖：凌時差提供）
蔡依林化身「赤血狂花」扭腰擺臀，視覺效果相當震撼。（圖：凌時差提供）

蔡依林

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