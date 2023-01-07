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巡演撞馬國球賽挨轟 周杰倫：問你們足協

記者王郁惠／綜合報導​
周杰倫馬來西亞場巡演，和東南亞足球賽撞場地，遭買不到票的球迷湧入官網謾罵。（圖：杰威爾提供）
周杰倫馬來西亞場巡演，和東南亞足球賽撞場地，遭買不到票的球迷湧入官網謾罵。（圖：杰威爾提供）

天王周杰倫「嘉年華」巡演馬來西亞場，因疫情延後三年，將於15日開唱，卻因為和東南亞足球賽撞場地，引發部分足球迷不爽，湧入官網謾罵「體育場是辦比賽的地方，不是開演唱會的場地」，要周杰倫演唱會延期，對此周杰倫於IG回應，霸氣表態被讚翻。

周杰倫演唱會場地正逢東南亞最大足球盛會「三菱盃」賽事，因演唱會前置作業問題，要搭建舞台等，原本可容納8萬人的國立體育場，保留2.1萬席給演唱會，只能賣5.9萬張球賽門票，引起買不到票的球迷不爽，湧入官網留言洗板謾罵。不過，據馬來西亞「中國報」報導，也有理性網迷回批，「周杰倫是亞洲天王，愚蠢的發言讓大馬蒙羞」。

馬來西亞青年暨體育部長楊巧雙在社群平台發文表示，周杰倫演唱會2019年3月3日就申請體育場做為演唱會場地，馬來西亞足協是去年8月才申請。

周杰倫稍早於IG限動PO出夕陽美照，霸氣回應道：「馬來西亞的球迷們，哥知道你們對足球的重視，我是可以配合延遲沒問題，但重點是你們應該去問你們足協或場地主辦方，能不能讓我延遲，我是沒問題喔，我只要能唱給我的歌迷就行。」希望粉絲來看演唱會是開開心心的。

關於馬來西亞演出場地的相關，杰威爾音樂表示：「我們一切都是尊重當地政府跟主辦方的決定」。

許多粉絲也跳出來留言力挺，「這不是周杰倫的錯，是主辦方的錯，為何都來罵他？」、「替一些沒素質的人跟你道歉，馬來西亞人不是那樣的」、「支持你，那些人只是被世足之後對足球的狂熱沖昏頭罷了」、「期待15號，別延期，不是哥的問題」、「別理那些莫名其妙的評論，我們都知道你多久之前就在準備演唱會了」。

周杰倫 足球 東南亞

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