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22年來最大尺度 蔡依林「3點全露」撩歌迷

記者梅衍儂／綜合報導
李玖哲（右）上半身僅穿西裝外套，腹肌若隱若現，兩人唱完蔡依林還伸手去摸。（記者吳致碩／攝影）
李玖哲（右）上半身僅穿西裝外套，腹肌若隱若現，兩人唱完蔡依林還伸手去摸。（記者吳致碩／攝影）

蔡依林（Jolin）休息三天，日前再披戰袍在台北小巨蛋上演「UGLY BEAUTY」演唱會第4場，和嘉賓李玖哲對唱「親愛的對象」，兩人相隔16年合唱，當場再加碼一首「屋頂」，李玖哲笑說：「想跟Jolin要電話！」

出道22年的Jolin顯得特別撩人，開場就挑逗粉絲：「是誰比我興奮？」唱完「騎士精神」，語帶慵懶問：「剛下班嗎？需要我幫你處理一下嗎？」台下歌迷被撩得快暴動，她笑說：「把所有的激動都留給我好不好，星期五的晚上靠你們了。」唱到「愛無赦」，她鼓動全場站起同歡，笑說：「我最喜歡人家站起來了。」尺度和身上服裝一樣辣。

蔡依林演唱會禮服3點盡露，她稱是出道以來最大尺度。（圖：凌時差提供）
蔡依林演唱會禮服3點盡露，她稱是出道以來最大尺度。（圖：凌時差提供）

這次她打造11套全新造型，其中一套「裸鑽尤物」性感無極限，蔡依林穿著超貼身的紫紅色亮面禮服，開衩到美腿根部，正面更是「大露三點」，令人害羞到無法直視，不過其實是造型師以鑽石點綴的造型巧思。Jolin打趣說道：「這樣唱抒情歌會讓人不專心嗎？這是我出道以來尺度最大的一套，開玩笑的，其實這對我而言像是一塊蛋糕。」

Jolin透露前陣子在金馬獎頒獎典禮上聽到李玖哲溫暖深厚的嗓音，決定邀他用歌聲「敘舊」。兩人2007年入圍第18屆金曲獎歌王歌后，還一起得獎，當年得獎後的慶功演唱會她邀請李玖哲當嘉賓。他笑說：「2007年當她特務J慶功演唱會時，她應該有給我過她的電話，但我手機壞了，就什麼都沒了。可以再給我一次嗎？哈哈！」

兩人合唱「屋頂」時，Jolin笑說：「萬人現場唱起來很過癮！」李玖哲聽聞她在前幾天演唱會上說喜歡六塊肌的男生，笑說：「哇！糟糕了，她說她喜歡六塊肌的男生，但現在我只剩下一塊肌了！」

蔡依林 入圍 手機

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