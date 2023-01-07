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亞洲電影大獎公布入圍名單 湯唯、張艾嘉爭影后

​​娛樂新聞組／綜合報導​
張艾嘉以「燈火闌珊」再度問鼎亞洲電影大獎最佳女主角獎。（圖：金馬執委會提供）
張艾嘉以「燈火闌珊」再度問鼎亞洲電影大獎最佳女主角獎。（圖：金馬執委會提供）

第16屆亞洲電影大獎7日公布入圍，電影「分手的決心」入圍10個獎項暫居大贏家，最佳女主角獎由影后張艾嘉力抗林嘉欣與湯唯；男主角獎則由梁朝偉對上西島秀俊跟朴海日。

第16屆亞洲電影大獎今天公布入圍結果。今年入圍作品共有30部，將角逐16個獎項，南韓導演朴贊郁的「分手的決心」入圍10個獎項，其中包含最佳男、女主角獎，日本導演濱口龍介的「在車上」入圍8個獎項，包含最佳電影、最佳男主角等。頒獎禮將於3月12日在香港故宮文化博物館登場。

亞洲電影大獎中，三度摘下金馬影后的張艾嘉憑藉「燈火闌珊」再度問鼎最佳女主角獎，另外還有剛以「分手的決心」摘下南韓青龍獎影后的湯唯、「美國女孩」林嘉欣、「娜娜：逝水年華」哈琵薩爾馬及「七五計劃」的倍賞千惠子。

最佳男主角中，影帝梁朝偉憑「風再起時」與「在車上」西島秀俊、「分手的決心」朴海日、Egoist的鈴木亮平、「萬里歸途」的張譯、「片場風暴」（World War III）的莫森塔納班德（Mohsen Tanabandeh）競逐。

最佳新演員獎項同樣競爭激烈，香港女演員王丹妮在「梅艷芳」中重現已故「香港的女兒」梅艷芳風采，繼香港金像獎獲頒新演員獎後，再入圍亞洲電影大獎。入圍者還有演歌雙棲的南韓女星IU（李知恩）、「正義迴廊」麥沛東、「人生大事」楊恩又、「回首爾後」PARK Ji-min。

最佳電影獎包含「分手的決心」、「在車上」、「古來詩人皆寂寞」、「湧浪之後」、Ponniyin Selvan：Part 1，另外日本導演是枝裕和、濱口龍介與南韓導演朴贊郁等都入圍最佳導演獎。

「分手的決心」劇照。（圖：車庫娛樂提供）
「分手的決心」劇照。（圖：車庫娛樂提供）

入圍 電影 導演

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