霍建華素顏露面 手上套婚戒 身上「幸福肥」

野生霍建華(右)被粉絲形容很幸福。（取材自Instagram）

霍建華與林心如 2016年宣布結婚喜訊，羨煞眾人，隔年生下女兒「小海豚」，近來作品銳減，除了為老婆林心如製作的「華燈初上」客串演出外，大多時間都在享受家庭生活，夫妻變成女主外男主內，因此7年間屢傳婚變，感情狀態總被放大檢視。

霍建華和林心如是演藝圈知名銀色夫妻，婚後兩人都很低調，鮮少在螢光幕前公開放閃，對唯一的寶貝女兒也是特別保護。日前社群 上曝光一張他與林心如私下聚會照，43歲的他與林心如和友人合照，無名指上牢牢戴著婚戒，證明感情很穩定。但也被網友發現他身上洋溢著「幸福肥」。

有霍建華粉絲在IG上傳偶遇他們夫妻倆的照片，兩人幾乎素顏，但在鏡頭下還是自帶明星光環，看起來完全不像40多歲。不過有許多網友注意到，霍建華臉上泛紅疑似小酌後微醺，但他因穿了合身款上衣，感覺比以往稍微精壯了些，粉絲們認為霍建華這是「幸福肥」，尤其看到他無名指上戴著鑲鑽的婚戒，證明和林心如感情很穩定，生活相當幸福美滿，讓眾人十分羨慕。

霍建華和林心如結婚後，原本在大陸戲劇作品不間斷的他，只有主演三部電視劇「女醫明妃傳」、「如懿傳」和「築夢情緣」；而為了家庭回到台灣的他，先前也客串由林心如製作兼主演的「華燈初上」，是他繼2012年後首度在台灣電視劇亮相，引起熱烈討論。