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黃大煒為舞台劇苦練胸肌 不料戲服包緊緊

記者陳慧貞／綜合報導
孫協志（左起）、黃大煒、方宥心、呂紹齊演出「大畫昭君～觀落雁」。（記者李政龍/攝影）
孫協志（左起）、黃大煒、方宥心、呂紹齊演出「大畫昭君～觀落雁」。（記者李政龍/攝影）

黃大煒、孫協志、方宥心等主演，全民大劇團舞台劇「大畫昭君─觀落雁」日前為首演彩排，搖滾歌手黃大煒首次挑戰歷史劇，飾演漢朝外族匈奴首領單于，一頭銀白色飄逸長髮，儼然是古代Rocker，他笑稱因扮演大漠民族，以為會穿得少，還努力練胸肌，沒想到戲服竟包緊緊，只見他受訪時坐得挺直，「其實是腰帶勒得很緊，我動不了……。」

去年10月，黃大煒因心臟不適住院，經過一段時間的休養，再投入排練，透露除了演出，還親自設計角色「單于」出場曲及幾段樂曲，為了作曲，他還特地學烏克蘭語，「單于離世的那首歌，跟團隊討論後，我們決定使用烏克蘭語『Love』、『Peace』、『Hello』、『Goodbye』、『Stop fighting』這幾個字來做」，劇團也表示，創作時期烏俄戰爭剛開始，此段也有祈求世界和平用意。

該劇古代服裝考究，主要演員孫協志、方宥心分飾的毛延壽與王昭君，一整套戲服由裡到外至少要穿上6件，光戲服重量最重達12公斤，方宥心笑：「所以最近演員們都在練肌力、練核心」才撐得起古裝的細緻美感。

「大畫昭君─觀落雁」原本預定於去年5月首演，卻因疫情又爆發，延期今年1月，被問即將演出心情，孫協志笑說：「真的就是：終於啊！這半年多的停擺時間，真的很痛苦，想忘又不能忘，但記又記不太得，還好大家回歸排練後，感覺馬上就回來了。」

烏克蘭 舞台劇 疫情

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