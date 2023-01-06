逢九不順 田馥甄爆摔傷臥床半月 連翻身都難

田馥甄出席酒類代言活動時，透露去年在家重摔、傷及腰椎。（圖：微醉提供）

39歲的金曲歌后田馥甄似應了「逢九必衰」的魔咒，去年因負重爬山傷及膝蓋、吃義大利 麵遭陸網出征和遇強震取消巡演，日前她出席酒類品牌代言活動，自曝在家重摔、傷及腰椎，甚至臥床半個月，連翻身都困難。

當媒體關心她膝蓋復健狀況時，她透露雖然天天復健，但因肌肉 代償的關係，現在兩隻腳不同粗細；聊一聊她突說漏嘴，透露去年11月因拖鞋太滑，在家往後滑倒重摔、傷及腰椎，當下痛到哭，目擊友人也全嚇傻。她連睡覺翻身都困難，得戴著護腰、等待筋骨修復，問到誰幫她翻身？她笑說：「我自己啦！要非常緩慢。」

她談到臥床躺兩周後，有一天起床能把窗簾拉緊閉，當下覺得超感動，她有感說：「這件事提醒自己，可以開口唱歌、可以爬山做任何事、睡覺可以翻身……，再自然不過的事情，都有失去的可能性。」新年，她許願「身體健康」，是否已健步如飛？她笑說：「飛是不至於，但現在又回歸運動了。」

她去年「一一」巡演高雄巨蛋場因遇強震而倉促取消，問及今年工作計畫？她表示有一天洗碗時突然靈光乍現，「我的『一一』還沒有辦到11場」，雖沒有和公司討論，但也表示「繼續演出不會排斥，去年的事情告訴我『凡事要隨緣』」，她自認龜毛、要求高，今年無法生出一張完整專輯，但至少會有單曲與粉絲們分享。