小甜甜控老公家暴 爆宋逸民阻攔報警、驗傷

小甜甜和老公已經討論分居。（取材自臉書）

宋逸民 和陳維齡日前出面開記者會說明仍沒能止血，全程也隻字未提小甜甜，小甜甜索性不忍了，向媒體還原真相，她表示夫妻之間的感情發生爭執，讓她無法忍受的是，當老公宋先生家暴 她時，教會力挺宋先生，一路勸阻她報案、驗傷，最後發現攔不住，丟一句「可惜妳在神與撒旦之間，選了撒旦」。

宋逸民(左)、陳維齡的「藝起發光」協會陷入風暴。（本報資料照片）

小甜甜在臉書秀出法院判下來的保護令，吐露家暴始末，去年9月18日下午6點，當時老公躺著玩手機，她則哄女兒睡覺，她請老公去幫女兒洗衣服，連叫三、王次他不願動作，突然爆氣到坐在她身上動手痛毆她，一陣亂打後結束，她起身報警，打113家暴專線，他則打給教會，不久她接到宋逸民簡訊要求她不要報警，「我是為妳好，為了妳們的未來，千萬不要報警。」

小甜甜不肯，後來兩名警察 趕到，現場細問原因，她說「我當時全身發抖，因為我實在害怕女兒會感受到打媽媽之後的那種恐懼，當時我是光著腳離開家的，警員還陪我回去拿被子、穿鞋去警局報案，一路說我會保護妳」。不久吳東諺和白家綺就被宋逸民派來「陪」她，希望她不要做筆錄，「但我仍做了，他們認為，那至少不要驗傷，我出警局時看到他們倆，我有嚇一跳，吳東諺要我上車，送我回家，說要跟白家綺陪我禱告。」

白家綺夫妻不希望小甜甜驗傷，她表面答應，但半夜就去了忠孝醫院驗傷，並到潭美派出所辦完所有手續，「他們對我做的事，超過我所認知的信仰了，是人在教我做事，不是神了。宋先生後來收到傳票，去告訴宋逸民，宋逸民非常不爽，一直問我，妳不是答應我不能往上報？我心裡想，我單方面被打，我是受害人，你們都不是受害人，沒有資格說這種話。」

對於小甜甜的指控，白家綺所屬經紀公司表示，白家綺和吳東諺立場就是基於善意來協助當事人夫妻，「或許在溝通過程中，措辭不夠周全，讓當事人誤解，但相信應該都不是刻意為之。」同時也心疼白家綺夫妻倆陷入「公親變事主」的尷尬處境，而宋逸民則透過經紀人回應，的確有幫助和輔導他們夫妻的紛爭，但此事進入法律程序，外人不便置喙。