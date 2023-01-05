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小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

噓！星聞 綜合報導
宋先生拿著小甜甜手機內的影片曝光，稱小甜甜也有打他。（取材自臉書）
宋先生拿著小甜甜手機內的影片曝光，稱小甜甜也有打他。（取材自臉書）

台灣藝人宋逸民創辦的演藝圈基督教會「藝起發光」爭議不斷，女星「小甜甜」台北時間5日發出5000字文痛訴遭丈夫家暴，竟遭教會教友勸阻報案，小她13歲的老公宋先生（宋晉賢）6日凌晨突然在個人臉書貼出個人聲明影片，表示是遭妻子言語挑釁、踢背5至10分鐘，最後忍無可忍才反擊，並為此事件道歉。此外，他更曝光夫妻爭吵的三段影片，指控雙方都有動手，而兩人爭吵的對話、小甜甜傷勢更意外曝光。

宋先生6日曝光夫妻吵架多個片段，影片中小甜甜質問老公：「你為什麼要痛毆我？你為什麼要打我？」宋先生則說：「你已經踹了我5分鐘了，你不要再踹我了」；小甜甜隨即亮出傷勢質問：「你有沒有（打我）嘛！有沒有嘛！」只見宋先生仍躺在床上回應：「我打你之前有警告過你，我已經忍了5分鐘了」。小甜甜則還原當時情況，宋先生則回嗆：「你躺著踹人就不是打人喔？」小甜甜說：「躺著踹本來就不是，我是踹你的背，你是站起來這樣打人耶」、「有沒有嘛！你就有啊！為什麼不承認？那為什麼不敢承認？」

隨後，宋先生則說：「隨便啦！反正妳做什麼事情自己知道，反正妳之前那些新聞也只是各說各話而已。」小甜甜則在影片前伸手示範宋先生剛剛暴力情況「你剛才就是這樣！我只是讓你知道你剛才怎樣弄我的」，反遭宋先生回嗆：「散播出去啊，反正你又不敢散播出去。」小甜甜則不斷逼問「你為什麼不敢承認嘛？」宋先生隨後嘆了口氣說：「我只能說事出必有因，以前的新聞真真假假、假假真真，大家各自捫心自問就好」、「我有打啊，因為我有先警告你不要再打我了」。

小甜甜在解釋自己並沒有動手後，宋先生突然情緒激動吼說：「踢跟打不就一樣！還在挑語病喔！踢跟打跟踹不就是打人？我已經警告過妳啦！我已經警告過你說不要再用我，我已經忍妳5分鐘、10分鐘了。」小甜甜回：「可是我是叫你去做你該做的事情耶」。宋先生表示：「我已經有說我會做了，不要再狡辯了。」小甜甜氣罵：「你就是一個可怕的人！你就隨時都可能暴力」。

小甜甜在宋先生臉書上留言。（取材自宋先生臉書）
小甜甜在宋先生臉書上留言。（取材自宋先生臉書）

宋先生發文曝光後，小甜甜也在發文底下留言說：「你不要刪文喔，因為我的保護令是你有對外說明不實，我能立刻報警處理！」6日一早，小甜甜更在自己臉書發文質問宋先生：「是誰指使你出來說這些謊的？是誰幫你寫聲明稿讓你照著唸的？是誰教唆你偷我的手機再把我手機影片存到你的手機的（你知道這犯法嗎？）」

小甜甜台北時間6日一早在自己臉書上向宋先生喊話。（取材自小甜甜臉書）
小甜甜台北時間6日一早在自己臉書上向宋先生喊話。（取材自小甜甜臉書）

小甜甜在影片中曝光傷勢。（取材自宋先生臉書）
小甜甜在影片中曝光傷勢。（取材自宋先生臉書）

手機 臉書 家暴

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