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觀影說劇／「我和鬼變成家人」 許光漢瘦出大肌肌

記者黃保慧╱綜合報導
許光漢為新片練出精壯的身材。(圖：金盞花大影業提供)
許光漢為新片練出精壯的身材。(圖：金盞花大影業提供)

台灣男星許光漢在新片「關於我和鬼變成家人的那件事」扮演鋼鐵直男刑警吳明翰，以黝黑、剃平頭造型示人，瘋狂健身瘦5公斤升級「精壯版許光漢」，並接受專業武術訓練，幾堂課就把迴旋踢、過肩摔做得超到位，動作指導洪昰顥給予高度評價讚他是「練武奇才」。

首度挑戰喜劇，許光漢從說話聲調到細微表情，展現極高掌握度，片中只有他能看見「鬼老公」林柏宏，常要憑想像對空氣表演，壓力極大表示：「喜劇真的很困難。」導演程偉豪則信心喊話：「光漢喜劇節奏很好，穩定度超高！」保證帶給觀眾一個前所未見的許光漢。

許光漢第一次演警察感到「很過癮」，當穿上警察制服、拿起槍時，忍不住興奮喊：「哇~原來當警察是這種感覺啊！」劇組也安排他前往偵查隊貼身觀察警察日常，他發現很多警察會自主做武術訓練，因此從拍攝籌備期到殺青便瘋狂健身、飲食控制，整整瘦了5公斤。

許光漢起初擔心自己「打得很爛」，沒想到幾堂課就把迴旋踢跟過肩摔做得有模有像，他直呼：「在摔的時候還滿痛快的，感謝昰顥不斷鼓勵我。」學習速度之外，讓洪昰顥訝異說：「光漢的肢體學習能力跟協調度很好，身手非常厲害，很適合拍武打戲。」

除了投入動作訓練，許光漢在角色塑造過程也將自己完全交給導演程偉豪，抹掉以往白淨斯文樣貌，特意曬黑且剃了個有稜有角的方形頭。

聊到這次表演最具挑戰的一點，他笑說：「應該是跟空氣演戲吧，蠻多場戲都要拍兩到三個版本，也算一種樂趣。」因片中只有他看得到「鬼老公」林柏宏，為了分鏡效果，常要拍看得到鬼跟看不到鬼的各種版本，但他每次都如複製貼上一樣精準，讓導演大讚。

許光漢為新片練出精壯的身材。(圖：金盞花大影業提供)
許光漢為新片練出精壯的身材。(圖：金盞花大影業提供)

警察 導演 健身

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