小甜甜證實被丈夫痛毆 報警驗傷遭宋逸民派人阻止

小甜甜證實遭老公痛毆，報警驗傷過程全部攤開。（取材自臉書）

台灣藝人小甜甜還原遭先生家暴 始妹，外傳兩人是互毆，但她說是單方面遭暴揍，而且先生做了這些之後，還毫無悔意。

「時間回到2022年9月18日晚上的6:35分左右，那時候米苔目正在睡覺，我就請宋先生把米苔目的衣服拿去洗衣機洗，因為總得留一個人看著小孩，當時宋先生躺在床上滑手機玩電動，一直覺得幫小孩洗個衣服有這麼重要嗎？

但身為媽媽的我，覺得善用時間不好嗎？而且小孩的事跟家事確實很重要啊！

於是乎，我叫了他三、四次⋯此時宋先生突然極度不耐煩的暴怒了！

突然超大力反過來坐在我的身上徒手揍我！

當下我非常錯愕也非常害怕，那個害怕完全不只是我當下會不會怎樣，而是我們的女兒米苔目就睡在我們中間！

於是我死命一隻手保護我自己，另一隻手保護我女兒！

我心想如果我女兒她剛好醒來看到這一幕，或是被宋先生打到該怎麼辦？

身為媽媽的我只知道反正無論如何一定死都要護著我女兒！

我很害怕就馬上打電話報警！

宋先生也同時馬上打電話給教會的人！

我忘了是 #吳東諺 還是 #宋逸民

接著我的手機馬上收到了

#宋逸民

Line的訊息內容大致是：

甜甜有話我們好好說，千萬不要報警啊！

你知道所有警察 都跟媒體有掛勾，你的事情很快就會被傳出去了！

然後你演藝事業就毀了之類的！

相信我，我們都愛你我們是在救你千萬不要報警。

當然我依然執意報警（因為被打的是我，就算傳出去了那又怎樣？我現在只擔心我跟女兒的安危）

後來兩位警察到了我家，看著我發抖的抱著米苔目，然後光著腳跟他們快速搭電梯到一樓。

在這裡⋯我真的要向偉大的人民保姆獻上120萬分的敬意，謝謝他們一直安撫我的情緒，同時說：不要害怕，我們保護你帶你回去穿鞋子，順便你拿一件厚一點的被子讓妹妹蓋著，後來我就在警局開始做筆錄了！

而宋先生這邊也開始跟 #吳東諺 #白家綺 #宋逸民#陳維齡 討論想著接下來要怎麼做…..

當然#宋逸民 阻止我報警，但已經來不及了，後來就快點叫#吳東諺 #白家綺 過來警察局，等我做完筆錄後先阻止我去驗傷，因為他們知道，如果沒有繳交驗傷單，縱使做了筆錄也是無法讓筆錄跟傷害正式生效，他們夫妻倆在警局外，等到我結束把我直接載回家，然後要我跟宋先生與他們一起放詩歌禱告⋯一直要我學會饒恕原諒不計較！！

#白家綺 告訴我：其實祝福一直要進來你們家裡的，但是你自己不願意原諒饒恕放下！

#吳東諺告訴我:你們整個家次序就是不對!我跟家綺從不分你的我的，賺的錢所有的一切就是我們一起的這樣才是對的，哪有分你賺的我賺的誰養誰？

講完接著做完禱告之後又要我答應他們絕對不能去驗傷，事情就讓它這樣結束了好嗎？

我當下說好…..當然在那當下也只能說好啊！

之後他們也同時回報給他們的牧長們

#宋逸民

#陳維齡

所以他們確實都以為事情真的這樣就沒事了，包括宋先生自己也是！！

但是其實當晚說完沒事之後，我在半夜仍然自己偷偷跑去忠孝醫院驗了傷，因為還在同一個屋子裡同住，唯有驗傷，才能確保自己與孩子的安全，以防再有下次的傷害發生！

接著我將驗傷單跟有蒐集到的一些證據，全部給了處理當晚案件的員警。

所以就在他們都以為沒事之後的某一天，宋先生收到法院寄來的信，他馬上拍給 #吳東諺

當然…我就開始被這次事件的參與者不斷質問，也把他們四位弄的很不開心， 因為他們說我說謊！

說我曾答應要當作沒有家暴這件事存在的！

結果卻去驗傷還將資料交給警方！

但當我報警驗傷讓告訴成立，到這裡我還是覺得非常合理，換位思考⋯如果今天你是被家暴者，或是你女兒被施暴，你一直以為是家的（教會跟家人），卻一直這樣要你吞忍，你能接受嗎？

那未來這位施暴者，是不是更會覺得反正大家都覺得我該被原諒，

所以我是會被允許包庇的！

更大的重點是，施暴者毫無悔意！

被打的受害者(我小甜甜)，被踢出劇組！

但打人的加害者(宋先生)，卻在這檔戲中被重用當場務，後來還參與演出！更被你們一再的誇讚高舉....

我想問在這個信仰裡您們….

這樣是對的？？是公平的嗎？？是合神心意的嗎？？

我被家暴了，還要默默接受你們的二次傷害嗎？？

這就是你們口中"私生活有極大狀況”嗎？？