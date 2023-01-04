宋逸民教會之亂 小甜甜發5千字長文控家暴和教會惡行

忍了十多天，也忍了一夜，小甜甜寫下長文控拆教會。（取材自臉書）

在台灣藝人宋逸民 因教會糾紛大動作開記者會、全程沒說到藝人小甜甜及道歉之後，小甜甜忍了一夜，寫出5000字心聲，把事件始末全程寫出，她說，一開始，教會就拿她的家務事做新聞，「說我私生活有極大問題跟狀況….很奇妙的～昨天記者會我卻完全徹底被您們從口中消失了？！就像您們開始從沒發過那份「聲明稿」評判過我，關於我這個人您們啥都沒說過提過講過一樣！」她把家暴 和受到的委屈一五一十全寫出來，要大家評評理。

以下是她的5000字長文：

我是小甜甜張可昀！！

因為最近的風波⋯打擾大家很不好意思！！

但我掙扎很久，還是想為了女兒說出讓我們痛心的真相….

關於 #藝起發光

#宋逸民牧師 #陳維齡師母 的記者會

我看了很難過很失望更不解！？

其他謊言不實，不願說明，避重就輕！？

我也通通都不再在意了！

但一開始，就是您們拿著我家務事來做新聞，說我私生活有極大問題跟狀況….很奇妙的～昨天記者會我卻完全徹底被您們從口中消失了？！就像您們開始從沒發過那份「聲明稿」評判過我，關於我這個人您們啥都沒說過提過講過一樣！

但不管今天您是不是神職人員，我想說只要是人都一樣，關於暴力這件事！

家暴零容忍！絕對不可以不容許不應該！

我這邊就針對這個事實真相來好好說清楚講明白，說話要憑良心，要憑證據！還有您們不要動不動就亂拉上帝背書，或是斷章取義神的話語！

我相信耶穌很愛我，上帝才不會要您們欺負弱小！

時間回到2022年9月18日晚上的6:35分左右，那時候米苔目正在睡覺，我就請宋先生把米苔目的衣服拿去洗衣機洗，因為總得留一個人看著小孩，當時宋先生躺在床上滑手機玩電動，一直覺得幫小孩洗個衣服有這麼重要嗎？

但身為媽媽的我，覺得善用時間不好嗎？而且小孩的事跟家事確實很重要啊！

於是乎，我叫了他三、四次⋯此時宋先生突然極度不耐煩的暴怒了！

突然超大力反過來坐在我的身上徒手揍我！

當下我非常錯愕也非常害怕，那個害怕完全不只是我當下會不會怎樣，而是我們的女兒米苔目就睡在我們中間！

於是我死命一隻手保護我自己，另一隻手保護我女兒！

我心想如果我女兒她剛好醒來看到這一幕，或是被宋先生打到該怎麼辦？

身為媽媽的我只知道反正無論如何一定死都要護著我女兒！

我很害怕就馬上打電話報警！

宋先生也同時馬上打電話給教會的人！

我忘了是 #吳東諺 還是 #宋逸民

接著我的手機馬上收到了

#宋逸民

Line的訊息內容大致是：

甜甜有話我們好好說，千萬不要報警啊！

你知道所有警察 都跟媒體有掛勾，你的事情很快就會被傳出去了！

然後你演藝事業就毀了之類的！

相信我，我們都愛你我們是在救你千萬不要報警。

當然我依然執意報警（因為被打的是我，就算傳出去了那又怎樣？我現在只擔心我跟女兒的安危）

後來兩位警察到了我家，看著我發抖的抱著米苔目，然後光著腳跟他們快速搭電梯到一樓。

在這裡⋯我真的要向偉大的人民保姆獻上120萬分的敬意，謝謝他們一直安撫我的情緒，同時說：不要害怕，我們保護你帶你回去穿鞋子，順便你拿一件厚一點的被子讓妹妹蓋著，後來我就在警局開始做筆錄了！

而宋先生這邊也開始跟 #吳東諺 #白家綺 #宋逸民#陳維齡 討論想著接下來要怎麼做…..

當然#宋逸民 阻止我報警，但已經來不及了，後來就快點叫#吳東諺 #白家綺 過來警察局，等我做完筆錄後先阻止我去驗傷，因為他們知道，如果沒有繳交驗傷單，縱使做了筆錄也是無法讓筆錄跟傷害正式生效，他們夫妻倆在警局外，等到我結束把我直接載回家，然後要我跟宋先生與他們一起放詩歌禱告⋯一直要我學會饒恕原諒不計較！！

#白家綺 告訴我：其實祝福一直要進來你們家裡的，但是你自己不願意原諒饒恕放下！

#吳東諺告訴我:你們整個家次序就是不對!我跟家綺從不分你的我的，賺的錢所有的一切就是我們一起的這樣才是對的，哪有分你賺的我賺的誰養誰？

講完接著做完禱告之後又要我答應他們絕對不能去驗傷，事情就讓它這樣結束了好嗎？

我當下說好…..當然在那當下也只能說好啊！

之後他們也同時回報給他們的牧長們

#宋逸民

#陳維齡

所以他們確實都以為事情真的這樣就沒事了，包括宋先生自己也是！！

但是其實當晚說完沒事之後，我在半夜仍然自己偷偷跑去忠孝醫院驗了傷，因為還在同一個屋子裡同住，唯有驗傷，才能確保自己與孩子的安全，以防再有下次的傷害發生！

接著我將驗傷單跟有蒐集到的一些證據，全部給了處理當晚案件的員警。

所以就在他們都以為沒事之後的某一天，宋先生收到法院寄來的信，他馬上拍給 #吳東諺

當然…我就開始被這次事件的參與者不斷質問，也把他們四位弄的很不開心， 因為他們說我說謊！

說我曾答應要當作沒有家暴這件事存在的！

結果卻去驗傷還將資料交給警方！

但當我報警驗傷讓告訴成立，到這裡我還是覺得非常合理，換位思考⋯如果今天你是被家暴者，或是你女兒被施暴，你一直以為是家的（教會跟家人），卻一直這樣要你吞忍，你能接受嗎？

那未來這位施暴者，是不是更會覺得反正大家都覺得我該被原諒，

所以我是會被允許包庇的！

更大的重點是，施暴者毫無悔意！

一切就從我不聽話，不受#藝起發光控制開始….

接著他們所謂的牧師師母，以及小組長一一不諒解，討厭我，覺得我說謊！

不聽話就是魔鬼撒旦！說我私生活有極大狀況，跟所有教友有嫌隙種種…

他們用盡各種方式造成我跟其他教友有誤會，宋先生甚至偷拿我手機擷取我與朋友的玩笑對話，來造成誤解對立！

然後持續跟還留在教會的宋先生，一直妖魔化他老婆，讓我們夫妻一直失和，甚至認為需要繼續教訓導正我（我會知道這些，也是你們裡面的人告訴我的啊！他們總要教會裡的教友都很聽話，然後不斷的洗腦他們不能說喔！不能私下聯絡喔！但其實裡面還是有很多聰明人與真正定睛在神的人⋯只是迫於無奈不直說啊）

所以，

#白家綺 夫婦 跟 #宋逸民 夫婦

他們之前第一篇聲明稿及口中說的“我私生活有很大狀況”，他們用愛感化我，勸我，我完全不聽的，指的就是這件事情…..

真相就是，因為我被家暴後又不聽話，堅持要報警….

所以我就是“私生話有很大狀況”，“勸不聽”，還有“訴訟在身”⋯

他們說陪我無數個夜晚就…其實就只是「3個夜晚而已」！然後也都是用電話三方通話勸我，因為都有錄音！

他們兩對夫妻都一直要我對宋先生撤告，

一直憤怒的質問我說：

怎麼會有人要告自己的先生啊？

我覺得 #陳維齡有一個提問很令人傻眼…..

他問我：你要告宋先生有問過米苔目嗎？

有經過她同意嗎？ 縱使宋先生打你，你也應該尊重她才對…

米苔目她才一歲是能決定什麼？

而且她也差點成為受害者耶！

妳的想法是不是真的太奇怪啊？

我反問⋯那怎麼會有先生要打自己的妻子啊？

#白家綺 #陳維齡 一開始都異口同聲的說：

他小你那麼多，他還年輕為什麼不能原諒呢？你不知道饒恕跟真理是真的不計較嗎？

再來 #陳維齡 三次都重複說著：

他才打你一次 才一次 才一次

到底有什麼不能原諒？

今天如果是三、四次我就不反對妳提告！

#白家綺比較主要的說法是….

甜甜：

你想想你心裡有沒有一個秘密，是你沒告訴任何人，這一輩子都深怕被任何人知道的？

每個人一定都有一個

（但我就真的沒有啊）

妳就忍下來，把這件事當成心裡那個不能說的秘密不行嗎？

其實這陣子下來我覺得很傷心，這個信仰明明不是這樣子的！

真的枉費你們還是牧師師母，小組長現在還升為區長了～

所以我其實對這個教會在這時候，已經感到失望因為，你們讓我覺得這個教會根本沒有神 ！只有人！

後來 #藝起發光 和 #Goodtv 一起製作的戲 ，他們說是要獻給神看的，不能讓有官司的，或是有不好的形象的人參與…..也就把我換掉了！

我在這些過程中，還拍過一場福音劇的戲，之後就突然「被離開」，被全部退出各個群組，包括我已交學費非常渴慕學習的神學院課程也被退掉..

我一直很好奇….您們說有官司絕對不能服事，因為這是獻給神看的戲….

但真相就是…..

被打的受害者(我小甜甜)，被踢出劇組！

但打人的加害者(宋先生)，卻在這檔戲中被重用當場務，後來還參與演出！更被你們一再的誇讚高舉....

我想問在這個信仰裡您們….

這樣是對的？？是公平的嗎？？是合神心意的嗎？？

我被家暴了，還要默默接受你們的二次傷害嗎？？

這就是你們口中"私生活有極大狀況”嗎？？

我覺得很傷心....

雖然我在節目上是一個開心的形象（因為那是工作上的定位跟角色我要為我的工作負責）

但我也是一個會難過傷心的母親和努力勇敢堅強的女人啊！！

連我在拍戲現場，還要忍受你們偶爾的冷暴力….我也非常難過但我還是要賣力做好我的工作！！

這就是這個事件中和我有關的真相！

另外，關於一開始媒體報導我被～

#宋逸民 飆罵事件…..

真實狀況是！在#Goodtv 新戲記者會當天，記者問了我其他問題，但如果有當天在場的記者，你們可以為我證明，我根本沒說什麼？

新戲記者會後，在新堂 #宋逸民 請

#白家綺 把我叫進牧師辦公室，確實有很凶的唸了我一番，因為他認為新聞出來都是我對記者的回應佔了版面！

#宋逸民 確實有說：我跟 #Goodtv 籌備10年的戲全被你毀了！今天妳是遇到信主十年後的我…..如果妳遇到十年前的我，我絕不會饒過妳！

當然我一直道歉…..不過在這裡我要幫他說話，他大概只罵我30-40分鐘之後，他有跟我說沒事了，

他說：罵你是愛你，我們都在學習。

於是我繼續道歉對不起⋯他拍拍我說：沒事了

（他新堂舊堂辦公室都有錄影錄音器材他有異議可以拿出影片）

所以，我不是因為記者會的回答被換角的，

而是被家暴後不聽他們的話被換角的！

這是我這邊對於這事件的所有真相！並句句屬實！

如果有謊言不實也願意承擔所有責任！

如果對方想辯駁也請拿出完整證據明確時間不要有剪接過的或是刪改文章的版本訊息錄音都是喔！

最後最後最後，我想是要再鄭重的說一次 #陳維齡 #白家綺

你們自己身為女性，更也都有女兒怎麼可以這樣放縱家暴呢？

不是更應該有同理心？

並更能將心比心？

怎麼可以要求別人要容忍家暴啊？

家暴是不分次數的！！！

因為 #家暴就是0容忍 ！！！！

最後，絕對不是我跟宋先生互毆！

我是被打的！

所以，法院判決的傷害罪，保護令都很快就判下來了，

然後又對媒體放話說他消瘦10公斤？！

拜託那照片是他4年前連我都還不認識他時的瘦照好嗎？！

然後在過程中我打過很多次113跟110，

但就是….無法請他離開我家，雖然一直以來房子是我買的但因為我們是夫妻，他有權利不離開！！

最後真正讓他能順利離開我家是……

2022年12月9日我拜託阿BEN、徐小可、林利霏、一起到宋先生的萬華家中，跟我公公說明一切的事情，再拜託我公公，能不能請長輩來幫忙協調

因為一直以來其實我對長輩報喜不報憂，更珍惜這得來不易的父母！！

但事情已經走到這個地步，

其實也該讓長輩知道真相，後來把一些事情向我公公陳述一切事情原委之後，明理的公公才提議，將宋先生先帶回家住，並歸還我們原住所的鑰匙！

事發至今，只剩下宋先生獨自在

#藝起發光

在他搬回家前，每次我回到家中，無論他對我的眼神言語都是冷暴力！

我試圖無數次想溝通，但他的意思是：我就是挺 #藝起發光 ！！

因為那裡的人都說我很好，很棒一直誇獎他所以有問題的是你！！

在這當下我們無法溝通，也溝通不了，畢竟他一直認為，家暴後他們都站在他那邊，我為什麼要告他？

而我就是他們口中的撒旦惡魔！

既然如此，宋先生希望寧願惡言相向，或彼此一直低氣壓，於是我就求他先回家 ，至少我跟小孩的相處與教育上不會有什麼偏差！

當然，不知道宋先生對教會為什麼會怎麼變的如此狂熱，甚至著迷！

但那是他的選擇，我只能尊重！

只是一直以來，關於家暴我也沒等到過一個道歉，無論文字或言語都沒有！！

我有一天告訴宋先生：我覺得你應該好好跟我道歉！！

但宋先生的回答竟是：

我沒再打你第二次，就是我對妳最大的道歉！！

沒錯！我心徹底涼透了…妻子與孩子比不上一直捧他誇他的“教會”…..！！

但其實現在我也開始預習，如果我真的變成是單親媽媽！！

雖然又要賺錢，又要妥善照顧米苔目會累爆～

但我絕對相信為母則強，絕對沒有做不到的事情！！

我現在也不知道未來會怎樣⋯

我被 #藝起發光 退出後⋯

開始被抨擊，被污名，被不實指控 ，被扭曲真相，這些傷我的你們都做到了，如果連婚姻你們能破壞！

那能更加證明！

你們真的真的不是 #教會

也更能更能證明，你們所聚會的地方，並沒有 #神 ！

你們做的一切，

真的是為了神嗎？

還是為了#利益 或是#人的面子

#權利控制

真的很難過遺憾….

看到風波中其它#藝起發光 的大家….

我想說這只是其中一個例子，不代表全部，你們可以透過這個例子，去尋找適合你，同時真的屬神的教會！

我相信愛我的主耶穌永遠不會欺負我們，不會無理要求我什麼，只有走錯路的人才會！

最後⋯ #吳東諺 我從以前一路怎麼陪著你走過所有高山低谷，在你最慘的人生階段，我是不是都陪你熬過，把你當家人，為你⋯我做了多少，你心裡清清楚楚吧？

我也是因為你，才進來到教會，

但現在⋯你卻用著小組長，甚至區長的身份，來加深我的傷，以及破壞我對人的信任！

至於…#陳維齡 #白家綺

我再鄭重跟你們說一次，你們都同身為女性，更都有女兒，換位思考，如果受害者是妳們？或妳們的女兒呢？還說的出來那些不負責任的風涼話嗎？

什麼叫才一次？有一次就有可能無數次！

另外#家暴0容忍 #不只是口號！

#而且還要做到 ！

#更何況身為公眾人物的你們

最後⋯還是感謝你們每一個人，讓我從受傷中，變得更堅強，當然絕不能抹滅的⋯謝謝你們讓我知道耶穌有多好，也讓我看清人的真假！ ！

我是小甜甜張可昀，以上一字一句皆通通屬實，非常歡迎對方提供證據或是面對

（不要剪輯，竄改的來ㄧㄧ對質）

在做任何事⋯撒任何謊的時候⋯

想想自己的孩子吧～以身作則很重要！

＃藝起發光不該在暗中行事

＃凡隱藏的沒有不顯露出來的