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林秋離告別式 林俊傑一身黑低調送別

記者王郁惠、許晉榮／綜合報導
林俊傑（右）一身黑衣、戴著墨鏡與口罩低調到場送別林秋離。（記者李政龍／攝影）
林俊傑（右）一身黑衣、戴著墨鏡與口罩低調到場送別林秋離。（記者李政龍／攝影）

台灣知名作詞家、音樂製作人林秋離去年12月11日病逝，享壽62歲，3日於一殯舉辦告別式，不少圈內好友都到場送他最後一程。他生前創作的經典無數，包括張惠妹「聽海」與「剪愛」、林俊傑（JJ）「曹操」與「不為誰而作的歌」等；更一手挖掘「金曲歌王」林俊傑與阿杜，對兩人而言，關係猶如師徒。

JJ一身黑衣、戴著墨鏡與口罩低調到場，全程不發一語、表情肅穆，並以「學生代表俊傑」持花致意，而他送的花籃就放在入口兩側，花牌上寫道「我音樂世界裡的英雄林秋離老師，一路好走」；他雖不受訪，僅在離場時對媒體說了「謝謝」，但透過經紀公司表達對林秋離感念，「謝謝林老師在我最沒自信的階段，不斷給了我肯定和鼓勵。我會很想念老師，我會帶著他對音樂的執著繼續往前、努力生活」。

民歌天后鄭怡透露林秋離夫妻曾為她寫了一首音樂路上相當重要的歌曲「敲痛我的心」，「他在我人生當中有很重要的位置，我要來送他一程」，難忘林秋離的好文筆；天王劉德華則跨海送花致意，花牌上寫道「秋離老師，謝謝您的愛」。

愛徒阿杜雖未到場，亦贈花寫道「感謝秋離恩師的栽培與教導，恩情永存我心」，其他包括二姐江蕙、陳耀川、孟庭葦、南方二重唱等人皆送花悼念。

鄭怡特別送林秋離最後一程。（記者李政龍／攝影）
鄭怡特別送林秋離最後一程。（記者李政龍／攝影）

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