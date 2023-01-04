「模仿犯」男星「毀容」 柯佳嬿驚：形象完全不同
台灣藝人柯佳嬿、夏騰宏演出Netflix 華語懸疑影集「模仿犯」，該劇將於今年第一季上線，製作團隊近日釋出花絮，劇中兩人扮演姊弟，夏騰宏扮演靦腆內向的電視台攝影記者，首次曝光角色造型，只見他右臉覆蓋大面積傷疤，近乎毀容的模樣，讓觀眾驚呼「一時認不出來」，連柯佳嬿也驚嘆：「和以前看到他的形象完全不同」。
看到夏騰宏的特殊化妝，柯佳嬿讚嘆：「我一直以為夏騰宏是那種會想要帥帥的演員，結果他不是，在看到他的造型時非常意外，跟以前看到他的形象完全不同」，對於全劇以特殊妝容演出，夏騰宏笑言：「我不覺得這是扮醜，我覺得這就是這個角色的特色，很像我戴了個面具躲在角色裡面，我就很喜歡。」
影集「模仿犯」以刑偵、懸疑推理深入淺出案件，錯綜複雜的燒腦劇情讓劇組團隊光是籌備就耗時超過兩年，製作人曾瀚賢表示此次雙導演的組合對於拍攝幫助良多，雙導演制的合作分工，讓張榮吉導演在視覺、美學的經驗與張亨如導演在角色、劇本的琢磨都有很好的發揮。
金鐘視后柯佳嬿此次也在開拍前做足角色功課，飾演主攻犯罪心理協助分析兇手的臨床心理師「胡允慧」，她也透過花絮分享與二位導演合作感覺：「我覺得跟兩位導演工作既像老師又像夥伴，他們很喜歡演員提出想法，在現場我們很常一起討論這場戲或是角色的情緒轉折，你都能真的好好的去講出你的想法，給我們演員很大的空間表演。」
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