阿妹台東當農婦 看植物慢慢長大 內心驚喜讚嘆

張惠妹剛結束美國巡迴演出，也將在高雄開唱。（圖：ELLE提供）

aMEI（張惠妹）2022年尾在美國四大城市巡迴演出，2023 年4月將在高雄開唱，看似馬不停蹄地工作，但她前陣子也跟著大家因疫情 經歷了「歸零期」，經常回到台東當「農婦」，接受雜誌專訪時，也分享「安靜」帶給自己的力量。

張惠妹提到：「開始工作以來，我很少接觸到安靜下來的生活。但這幾年我重新體會，安靜下來做一件事的快樂，種菜就是一種。你可以看著植物慢慢長大，內心產生出巨大的驚喜跟讚嘆。」

經紀人陳鎮川總形容張惠妹，不在工作的狀態時，好像到另一個星球去，沒人能找到她，尤其她每次開完演唱會就會人間蒸發一陣子；張惠妹也解釋：「我每次在做了很大能量的輸出之後，尤其是演唱會，就必須把所有精神、靈感、情緒全部丟空一段時間。我不知道它會維持多久，但我一定要重新回到安靜的狀態。我說的『安靜』，是真正的安靜，可能連坐在那邊，都不希望有人從我身邊走過去。」

出道30年來，張惠妹分享學到「整合術」，把自己分成兩塊，一塊無時無刻很放鬆，不會被太多想法刺激，就像手機 的低耗能狀態；另一塊，則是她較常展現出來的面貌，「能量充得很飽，頭腦動來動去。」而她希望以後可以慢慢掌控比重，待在「低耗能」的時間多一點。