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網笑把First Love初戀唱成失戀 白冰冰回嗆酸民

記者林怡秀／綜合報導
白冰冰在花蓮太平洋觀光節跨年演唱會，演唱「First Love」。 （取材自YouTube）
白冰冰在花蓮太平洋觀光節跨年演唱會，演唱「First Love」。 （取材自YouTube）

台灣藝人白冰冰日前在花蓮跨年晚會上獻唱宇多田光的「First Love」掀起網路熱議，有網友虧她把初戀唱成失戀，也有網友讚她的唱功確實有目共睹。

白冰冰霸氣回應酸民「請他們有了人生歷練再來批評」，她也發文點出自己對這首歌的理解。

白冰冰受訪表示，當初是製作單位建議她可以唱「First Love」，她本想拒絕：「這是製作單位給我的功課，我說這不是我的歌路，我唱的是演歌，這年輕人的玩意，我不行。」但製作單位鼓勵她試試看，於是她才決定挑戰。

她唱完後也有關心網友評價，「我看到有網友說怎麼把初戀唱成失戀，想請網友可以仔細去看歌詞，歌名叫初戀，但內容都是在講失戀。」

她透露和宇多田光的母親藤圭子其實是朋友，「她媽媽是一個安安靜靜的女生，個性也比較悶，我覺得女兒跟媽媽不管是聲音或外型都很像。」她認為「First Love」歌詞描述的是苦澀難忘的初戀，因此她自認聲音表情十分到位，請網友先了解一下她的日文造詣，「網友聽到初戀以為是首情歌，但這其實是首傷情歌。」她也感嘆，全台從南到北幾乎都是年輕人在唱跨年，唯一最年長的跨年歌手就是她，讓長輩也能感受一下熱鬧的跨年氣氛。

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