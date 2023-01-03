為蔡依林獻出「第一次」 韋禮安特訓一個月

蔡依林邀韋禮安(左)合唱「如果可以」。（記者王聰賢／攝影）

台灣天后蔡依林 （Jolin）2日在小巨蛋舉辦第三場「UGLY BEAUTY」巡演，請來韋禮安獻出第一次，卻被Jolin爆料不敢接近自己，「我們彩排時，只要靠近他1公尺，他就退2公尺。」忍不住吐槽韋禮安「要不要去小巨蛋外面」，笑虧升格當人夫的他不能接近女色，韋禮安秒回：「一定要接近！」

而2日晚的Jolin很感性，演唱「玫瑰少年」時激動掉淚，向全場告白：「也許只有一個人把我的話放在心裡，但在最需要的時候，可以給我力量。」

蔡依林11年前當過韋禮安記者會嘉賓，那時韋禮安透露創作被Jolin退貨，讓她很不好意思，後來提議希望有機會合唱，如今同台，韋禮安形容Jolin很專業、很拚，私下曾請教Jolin如何練唱跳，「她說該盡全力的時候就用力去拚，這句話也應用在所有的工作，很佩服她。」

Jolin當晚穿著紫羅蘭蝴蝶芭比裝獻唱「都沒差」，唱到一半時韋禮安現身延伸舞台盡情唱跳，Jolin誇他的表情很享受，韋禮安直呼很瘋狂：「太太叫我跳給她看，結果她一直笑，問說『你可以跳一個表情帥的嗎』，我說剛剛的已經是帥的了。」其實為了雙方的「第一次」，韋禮安提前一個月練唱「都沒差」，並聘請舞蹈老師展開魔鬼特訓，相當用心。

接著Jolin開心宣布要送給歌迷大禮物，與韋禮安對唱獨家版的「如果可以」，音調配合Jolin升了兩個Key，韋禮安透過假音呈現高音域，笑稱「反而覺得有點輕鬆」。只是身為人夫，他一度害羞到不敢直視Jolin，只在「都沒差」尾奏讓Jolin依偎肩上、「如果可以」副歌時牽著小手。