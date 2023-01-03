我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

北加海岸著名「魔鬼坡」特斯拉墜崖 2大2小奇蹟生還

為蔡依林獻出「第一次」 韋禮安特訓一個月

記者林士傑／綜合報導
蔡依林邀韋禮安(左)合唱「如果可以」。（記者王聰賢／攝影）
蔡依林邀韋禮安(左)合唱「如果可以」。（記者王聰賢／攝影）

台灣天后蔡依林（Jolin）2日在小巨蛋舉辦第三場「UGLY BEAUTY」巡演，請來韋禮安獻出第一次，卻被Jolin爆料不敢接近自己，「我們彩排時，只要靠近他1公尺，他就退2公尺。」忍不住吐槽韋禮安「要不要去小巨蛋外面」，笑虧升格當人夫的他不能接近女色，韋禮安秒回：「一定要接近！」

而2日晚的Jolin很感性，演唱「玫瑰少年」時激動掉淚，向全場告白：「也許只有一個人把我的話放在心裡，但在最需要的時候，可以給我力量。」

蔡依林11年前當過韋禮安記者會嘉賓，那時韋禮安透露創作被Jolin退貨，讓她很不好意思，後來提議希望有機會合唱，如今同台，韋禮安形容Jolin很專業、很拚，私下曾請教Jolin如何練唱跳，「她說該盡全力的時候就用力去拚，這句話也應用在所有的工作，很佩服她。」

Jolin當晚穿著紫羅蘭蝴蝶芭比裝獻唱「都沒差」，唱到一半時韋禮安現身延伸舞台盡情唱跳，Jolin誇他的表情很享受，韋禮安直呼很瘋狂：「太太叫我跳給她看，結果她一直笑，問說『你可以跳一個表情帥的嗎』，我說剛剛的已經是帥的了。」其實為了雙方的「第一次」，韋禮安提前一個月練唱「都沒差」，並聘請舞蹈老師展開魔鬼特訓，相當用心。

接著Jolin開心宣布要送給歌迷大禮物，與韋禮安對唱獨家版的「如果可以」，音調配合Jolin升了兩個Key，韋禮安透過假音呈現高音域，笑稱「反而覺得有點輕鬆」。只是身為人夫，他一度害羞到不敢直視Jolin，只在「都沒差」尾奏讓Jolin依偎肩上、「如果可以」副歌時牽著小手。

Jolin誇粉絲比前幾場更瘋狂，「你們的反應會回饋到我身上，只能說你們賺到了，要唱一些你們都很熟的歌曲。」她用心地在每場慢歌組曲環節安插彩蛋，當天帶來「無言以對」、「怪我太年輕」、「慣性背叛」等，相當動聽。

蔡依林(中)帶來「腦公」等金曲。（圖：凌時差提供）
蔡依林(中)帶來「腦公」等金曲。（圖：凌時差提供）

蔡依林

上一則

「新還珠格格」美籍男星 和圈外男友同婚

下一則

黃磊分享抗陽經歷 染疫10多天還沒痊癒

延伸閱讀

張宇揭30周年出道計畫 袁惟仁近況曝光

張宇揭30周年出道計畫 袁惟仁近況曝光
挺過被劈腿風波 馬國明成功求婚湯洛雯

挺過被劈腿風波 馬國明成功求婚湯洛雯
8度攻蛋 蔡依林跨年開唱 爆乳裝嗨翻萬人

8度攻蛋 蔡依林跨年開唱 爆乳裝嗨翻萬人
蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

熱門新聞

鍾嘉欣一家五口。(取材自微博)

鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大

2022-12-28 20:07
葛曉潔闖蕩好萊塢10年。(取材自Instagram)

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

2022-12-28 08:59
梁朝偉新片「無名」。(取材自微博)

梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機

2023-01-01 19:31
蔡依林今晚在台北小巨蛋開唱，身材相當火辣。記者王聰賢／攝影

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

2022-12-31 11:42
沈月遺傳了媽媽的好基因，被封為最美星二代。圖／摘自ＩＧ

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

2023-01-01 10:22
中國當地疫情嚴峻，讓黃安相當感慨。（取材自微博）

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

2022-12-29 00:26

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世