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「尚氣」劉思慕訪台開球 牽線人是他 女友場邊狂放閃

記者陳建嘉／新北即時報導
劉思慕(中)為新北國王隊開球。(記者李政龍／攝影)
劉思慕(中)為新北國王隊開球。(記者李政龍／攝影)

「尚氣」劉思慕首度訪台，並在2022年最後一天，現身台灣職籃聯盟新北國王隊主場，穿上國王12號球衣開球，台灣女友Alison Hsu也愛相隨。劉思慕此次抵台是私人行程，並未接受訪問，PLG職籃執行長「黑人」陳建州透露劉思慕原本就想來台灣玩，「他想低調看球，是在球團不斷邀約下答應開球」。

劉思慕是疫情後首位訪台的好萊塢明星，因為喜歡籃球，本來就想趁到台灣旅遊時，順便看球賽，因為被國王老闆王文祥盛情邀約，才決定上台開球，跟大家一起同歡，讓球迷一睹漫威英雄的丰采。

國王隊邀請漫威電影主演「尚氣」的劉思慕擔任開球嘉賓。(圖:新北國王隊提供)
國王隊邀請漫威電影主演「尚氣」的劉思慕擔任開球嘉賓。(圖:新北國王隊提供)

劉思慕早在去年12月28日就已抵台，帶著女友及好友一行人不僅造訪台北牛肉麵名店、饒河夜市、大安森林公園外，並前往日月潭觀光，他先前才說有帶女友Allison與自家人共度聖誕節，很享受大家庭和樂融融的感覺，由於劉思慕貼出台北街景，更一度出現藥局、美而美等招牌，被猜測此行可能是造訪女友的台北家人，Allison也在Instagram表示，很開心能帶男友「一起回家」。

劉思慕相當喜歡籃球，與前NBA球員林書豪是好友，這次更是一時興起，在大安森林公園和民眾組隊鬥牛，事後劉思慕留言寫下：「謝謝我的台灣隊友，雖然我學不會你的名字，但你真的是MVP。」

劉思慕(右)帶台灣女友Alison Hsu一起前往看球。(記者李政龍／攝影)
劉思慕(右)帶台灣女友Alison Hsu一起前往看球。(記者李政龍／攝影)

劉思慕 國王隊 聖誕節

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