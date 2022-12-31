蕭亞軒回歸「走到哪都是舞台」 談結婚生子規畫

蕭亞軒奉勸廣大女性，不要被年齡束縛。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）

蕭亞軒（Elva）在金曲獎典禮上霸氣宣告： 「Elva is back！」後時隔數月，近日接受時尚 雜誌「Marie Claire美麗佳人」之邀到巴黎拍攝封面。受訪時她回憶金曲獎，直呼很興奮，「雖然也是會緊張，不過覺得有一種好像很久沒回家的感覺，一上去就有一種好想唱歌的感覺，很想現場來一首」。

如今Elva更懂得依循自我內心，她笑說：「走到哪裡都是我的舞台，人越多越high，尤其可以跟台下歌迷粉絲互動的那種感覺，更成為給我勇氣、讓我站上歌唱舞台的原動力；只要燈光照到身上時，就能把全身十八般武藝的絕活全部展現出來。」

越長大越舒服地活成了十足的「瀟灑小姐」，赤誠與熱情都在她的舉手投足間，Elva始終相信：「人生本來就有高低起伏，偶有遺憾也會懊悔，但每段經歷都會有成長的收獲。」

唱了這麼多首膾炙人口愛情絮語「蕭式情歌」，Elva被問到本人對於愛的領悟？她表示：「現在比較喜歡能深入內心交談的對象，必須能有心靈溝通層面，而日常相處是擁有自然生活化的感受。」她並沒有刻意設定幾歲要結婚、生小孩等等的人生計畫，「我比較隨興、享受當下。」

Elva認為：「若是想做，那就做吧！結果不管是好是壞，都不會感到後悔。因為人無法預測明天或下一秒會如何，就是要把握當下那個 Moment！Enjoy it！抓住好的地方，樂觀去面對，遇到問題就直面解決。」