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炎亞綸不怕被傳教 點出信仰關鍵「唯一真理」

記者李姿瑩／台北即時報導
炎亞綸出席鬼太郎展（記者王聰賢/攝影）
炎亞綸出席鬼太郎展（記者王聰賢/攝影）

炎亞綸30日活動，坦言本來對鬼怪類主題感到害怕，但今天大批工作人員陪伴看展，讓他完全不怕，更沒有被展場中的「驚喜」嚇到。

炎亞綸過去曾遇到超自然現象，有次入住剛蓋好的飯店，晚上半夢半醒間聽到隔壁在開趴，一直傳來敲擊牆壁的聲音。他不得已跟工作人員換房間，結果隔天工作人員才告訴他，他原本的房間隔壁根本沒住人，該名工作人員也聽到一樣的聲音，但明明兩人的房間是斜對角，不管是真實還是夢境都難以解釋這巧合。

其實對炎亞綸而言，有時候人比鬼更可怕。最近教會話題鬧得沸沸揚揚，炎亞綸高度關注時事，自然也有看到相關新聞。他對宗教一直抱持著開放心態，也認同信仰很重要，「信仰都是勸人向善，即便地球毀滅，這也是唯一真理。」

他先前演出的「我願意」正好牽涉宗教信仰話題，還有網友在相關新聞下面留言標記他。炎亞綸笑說，大家可能覺得被啟發，自己過去也有被傳教的經驗，他並不會排斥，反而會認真聽看看，了解是不是自己想要的。他對宗教很有興趣，過去和幾位長者對談時，總能得到舒服、平靜的感受。因此如果要打動他，關鍵還是在於「無私的愛」，這才與他心中平等無私的價值觀相符。

炎亞綸今年演藝成績不俗，已經備妥近7位數的紅包要犒賞團隊。他自評「從年初努力到最後一刻」，包括跨年、農曆新年他工作也都排滿。炎亞綸對自己的狀態非常滿意，既能樂在工作，也不會造成自己太大的壓力。短期內他沒有休假規劃，明年目標更遠大，要繼續推動改善演藝圈大環境，讓更多台灣的優點被國際看見。

炎亞綸出席鬼太郎展（記者王聰賢/攝影）
炎亞綸出席鬼太郎展（記者王聰賢/攝影）

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