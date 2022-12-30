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陳昇認招黑體質不敢找嘉賓 稱自由人而非「大台獨」

記者王郁惠／即時報導
陳昇新年願望盼再唱20年。(記者李政龍／攝影)
陳昇新年願望盼再唱20年。(記者李政龍／攝影)

台灣歌手陳昇將舉辦跨年演唱會，搶先曝光總彩排，問及嘉賓？他笑說：「我自己有點黑黑的、怕害到別人。」自揶發言常被貼到台獨標籤，怕嚇到嘉賓，「我不是大台獨、大革命家，只是喜歡自由嚷嚷的人而已，看倌要怎麼誤解我，我也沒辦法，這麼多年，我不過是個自由人嗎」。

新寶島康樂隊今年憑「剪剪花」奪下金曲獎最佳演唱組合獎，陳昇不僅一如繼往沒出席典禮，當下媒體也找不到人問得獎感言，他打趣說：「沒辦法接受得獎的不是你。」自認演技差、坐不住，「萬一血糖過低又沒得獎，不是很爆炸嗎？我承認我就缺德」，粉絲關心明年是否還會推新專輯，他透露有計畫到北海道錄音。

陳昇去年2月兒子結婚，問及明年是否有機會當阿公？他先說「慢慢有點跡象」，又改口不敢問、怕給人家壓力；他談到自己結婚是先有後婚，當時老婆其實已要移民到美國，「沒有小孩的事情，我們可能無法走下去」，結婚至今36年，他相信兒子也有傳承的認知，不急著催生，表示：「是我該得的，那我就放緩，不會得或不想得的就不要去拿，比較舒坦一點。」

他平常從事戶外運動保養，長時間演出不怕體力問題，透露有收到粉絲來信，拱他唱到早上、可以省住宿費，他坦言這幾年成半退休狀態，體力已無法負荷從前的2、3場。

問及是否考慮攻蛋？他表示沒追求要加冕什麼攻蛋的皇冠，「我比較沒志氣」，但也許下新年新願望就是「再唱20年」，「只要大家喜歡，我們就一直辦下去」。

新寶島康樂隊搶先曝光總彩。(記者李政龍／攝影)
新寶島康樂隊搶先曝光總彩。(記者李政龍／攝影)

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