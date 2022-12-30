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台灣人必看的電影 「悲情城市」推數位版

記者黃保慧／綜合報導
「悲情城市」全新設計的彩色款主視覺海報亮相。（圖：牽猴子提供）
「悲情城市」全新設計的彩色款主視覺海報亮相。（圖：牽猴子提供）

台灣導演侯孝賢執導的經典史詩鉅作「悲情城市」時隔33年後，即將以全新4K數位版全台上映。兩款典藏版黑白海報近日曝光，全新設計的彩色款主視覺海報正式亮相，映入眼簾的是梁朝偉與辛樹芬一家三口合照，濃濃的懷舊色彩，立馬勾起電影回憶，照映出斯土斯民典型家族合照的時代記憶。

1989年出品的「悲情城市」，是台灣政治解嚴之初，電影創作上首部直接挑戰政治禁忌話題和電檢尺度的作品。以228事件為背景，透過一個台灣基隆家族興衰，帶出封塵禁錮歷史。當年一舉奪下威尼斯影展最佳影片金獅獎，成為首部於世界三大影展掄元的台灣電影，不但鼓舞了台灣電影創作者，開啟台灣電影在全球各大影展引領風騷的美好年代，就一部台灣電影而言，能於政治歷史、文化美學、技術革新上，迸發如此強大影響力的作品，迄今仍是唯一。

值得玩味的是，這回全新彩色款主視覺海報的中文文案只有一句：「身為台灣人，一生必看的電影」，相對於當年「悲情城市」上映時的宣傳文案：「在今天以前，這個故事，你聽不到，也不能講…。」正好也反映出時移事往的變遷，33年過去了，如今的台灣已是人人暢所欲言，不再噤聲的開放國度，尤其在台灣歷經政黨輪替等民主化洗禮後，讓我們再次透過這部史詩鉅構，一起了解我們的過去，省思我們的未來。

「悲情城市」典藏版黑白「出征款」海報大受好評。（圖：牽猴子提供）
「悲情城市」典藏版黑白「出征款」海報大受好評。（圖：牽猴子提供）

4K數位版海報由曾設計「聶隱娘」、數位修復版「少年吔，安啦！」等經典海報的知名設計師陳世川操刀，仔細一看還能發現隱藏在海報中的一段日文俳句，中譯為：「我永遠記得你，儘管飛揚的去吧！我隨後就來，大家都一樣。」這首片中令人印象深刻的短詩，是那個時代青春昂揚的年輕人，奮不顧身追尋理想的寫照。即使在33年後的今天，看到這段文字，都能再次令人動容。

「悲情城市」被影迷以「絕美」意境來讚嘆的「遙望版」海報。（圖：牽猴子提供）
「悲情城市」被影迷以「絕美」意境來讚嘆的「遙望版」海報。（圖：牽猴子提供）

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