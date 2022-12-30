「想見你」票房夯 許光漢許願寵粉

施柏宇(左起)、柯佳嬿以及許光漢出席電影版「想見你」首映。（記者李政龍／攝影）

台灣明星柯佳嬿、許光漢和施柏宇主演電影版「想見你」，近日在台北西門町舉辦首映會，而在大陸上映僅一周，已突破1.2億人民幣（約1437萬美元），甚至有不少南韓 粉絲專程為許光漢飛來台支持，讓他非常感動，足見「想見你」通殺大小銀幕的魅力。

電影回響熱烈，許光漢笑說，最常聽到觀眾的反饋就是「看不懂」；柯佳嬿則說，有細心的影迷問她劇中彩蛋細節，讓她非常驚訝。而柯佳嬿也約國中同學到電影院 看「想見你」，那同學較喜歡哪位男主角？施柏宇立刻指著許光漢，「他是國際巨星，一定是他，而且他出道比較早」，許光漢馬上謙虛微笑否認。

柯佳嬿年紀比兩位男主角大，三人常藉此互相取笑，「平常就很熟，很愛開玩笑，私下也是這樣嗆來嗆去。」若票房大賣，會想怎麼回饋粉絲？許光漢說，明年是2023年，票房只要破台幣2023萬（約65.73萬美元）就會請大家喝飲料；柯佳嬿將於1月生日，她說生日願望就是希望電影票房好。柯佳嬿也說，「這部劇受到很多人喜歡，被大家喜愛，牽起我跟觀眾之間的連結，這3年來的共同回憶，這個故事感覺像是完美結局，故事跟角色一起道別。」