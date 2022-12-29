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陳怡蓉交換禮物被嫌爛 名醫老公救美被懲罰成三眼怪

記者楊起鳳／即時報導
陳怡蓉把老公薛博仁化成三眼怪。(圖:安珀提供)
陳怡蓉把老公薛博仁化成三眼怪。(圖:安珀提供)

結婚產女後以家庭為重心、已4年沒有拍戲的女星陳怡蓉，這一年透過「陳怡蓉官方FB」與粉絲分享生活，幽默感十足的文字以及和老公、女兒的趣味互動，常逗得網友會心一笑。趕在跨年前她又放大絕po出和另一半「聖緹雅醫療集團」創辦人薛博仁的合照，只是這一回，大名醫在她筆下成了「三眼怪」。

陳怡蓉不定期會在FB分享和老公互懟的故事，是夫妻生活中的小情趣，近期從耶誕節到跨年，兩人受邀參加不少派對，其中一場交換禮物趴，原本只有陳怡蓉參加，而她準備的禮物「體重機」當天被朋友們票選為最爛，她必須要接受畫臉的懲罰。陳怡蓉說：「體重機很好耶，居家必備，放在家裡任何地方，想量就量。」

正當她要被畫臉的時候，薛博仁突然像超級英雄般出現，原來他私下打聽到老婆的行程，工作結束就趕來加入party；但現場沒有人敢「行刑」，只好由親愛的老婆擔任劊子手：就這樣，原本要被畫臉的人，最後成為畫別人臉的人，陳怡蓉得意地說：「在那之前，我已經把其他朋友畫成閃靈，靈感噴發就在我先生臉上畫了3顆眼睛。」

她笑說：「這個二郎君造型在現場很受歡迎，還有人開玩笑建議他可以去烘爐地面試『桌頭』（乩童旁邊的幫手）。」除了交換禮物，夫妻倆聖誕節當天還一起去桃園看五月天演唱會，和林志玲在同一包廂欣賞演出，陳怡蓉說：「我今（30日）還要再帶女兒去看五月天，因為她是五迷，人生第一場演唱會就是五月天，所以很熱愛他們，每天都要聽他們的歌。」她回憶女兒3歲第一次看五月天演唱會，雖然聽不懂，但是看到現場一大群觀眾拿著螢光棒，她也跟著很嗨。」

女兒是嗨咖這件事，讓陳怡蓉又愛又怕，像最近學校從耶誕節到元旦連續放9天假，母女24小時黏在一起，她除了每天要幫女兒安排活動，有時面對女兒突如其來的「創意」，例如將衛生紙蓋在她臉上說要幫媽媽敷臉，陳怡蓉都照單全收：「我覺得很可愛，她idea很多，但這9天也讓我理解去年疫情嚴重時，很多小孩不能去學校、家長哀鴻遍野的感受，現在我完全懂了。」

話雖如此，陳怡蓉很清楚自己現在就是女兒的全世界：「我的世界有很多人，她的世界現在只有我，在她還沒接觸那麼多外來事物的時候，我是必須陪著她的那個人。」至於拍戲，陳怡蓉說：「當然很想啊！女兒未來也會有她的人生，我不可能跟她在一起一輩子，有一天我也是要過回我自己的生活。」

陳怡蓉把老公薛博仁化成三眼怪。(圖:安珀提供)
陳怡蓉把老公薛博仁化成三眼怪。(圖:安珀提供)

耶誕節 林志玲 聖誕節

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