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葉歡當紅罹病 受洗、投身公益走出低谷

記者陳慧貞／綜合報導
葉歡10多年來忙於教會工作。（本報資料照片）
葉歡10多年來忙於教會工作。（本報資料照片）

宋逸民創立的「藝起發光」教會因製作福音劇將小甜甜換角，一紙聲明指對方「私生活出極大狀況」，連日來關於該教會前教友接二連三爆料，引發爭議不斷，但大多數藝人有了信仰才獲得重生，歌手、演員葉歡曾在當紅之際受恐慌症、憂鬱症所苦，10多年前受洗成為基督徒後，才擺脫陰霾，戰勝自己的軟弱，沒拍戲的日子，隨教會弟兄姊妹一同服事，獻愛做公益，正向看待任何事。

58歲葉歡曾與王傑合唱「你是我胸口永遠的痛」，當年紅極一時，一曲代表作「放我的真心在你的手心」膾炙人口，讓人回味不已，歌手出身的她，轉戰戲劇也有成，金曲、金鐘、金馬三金都入圍過，但她本身個性其實很害羞，不敢與人四目交接，當了藝人成為焦點，反而是痛苦的開始，曾陷入找不到人生目標的迷失，導致罹患憂鬱症、恐慌症，直到找到信仰。

成為基督徒後，葉歡曾想對表姐抱怨某事，但表姐卻告訴她一段經文：「你在什麼事上論斷人，就在什麼事上定自己的罪，因你這論斷人的，自己所行卻和別人一樣」，這句話令她震撼且深刻反省、懺悔，從此不再妄自論斷任何人與事，這幾年，除了忙教會的事，她投身參與「偏鄉反毒品格音樂營」公益活動，陪偏鄉孩子從學習音樂過程中獲得成長，還為消除疲勞，洗了過熱的熱水澡而皮膚發癢，自嘲當了「2個月猴子」。

唐玲先前在「藝人之家」教會時，宋逸民是自己的小組長，但後來她到宋達民牧師的「藝之星」教會，對「藝起發光」協會的事並不清楚，所以無法說什麼，但感念宋逸民、宋達民當時主動幫她主持父親的告別式，讓她不會感到無助與害怕，在教會期間，她也從原本沒什麼朋友，學會人際關係、融入團體生活，在抗癌過程中，也因有教會兄弟姐妹陪伴，而得到心靈撫慰，關於「奉獻」，她透露，抗癌醫藥費龐大，加上自己還有房貸，因為要「奉獻」，才知自己財務出狀況，當然只能量力而為，對她而言，目前「救命」最重要，顧好自己的身體，發揮信仰良善力量，盼正面聲音多一些。

唐玲成為基督徒後，結交不少好友，在病痛中得到心靈撫慰。（取材自臉書）
唐玲成為基督徒後，結交不少好友，在病痛中得到心靈撫慰。（取材自臉書）

宋逸民 憂鬱症 入圍

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