高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

葛曉潔闖蕩好萊塢10年。(取材自Instagram)

已故台灣歌手高凌風的女兒葛曉潔闖蕩好萊塢 10年有成，除了參演「檀島騎警2.0」等多部美劇外，也曾主演流行天王小賈斯汀MV「Hold On」她在感情世界甜蜜，28日甜蜜秀出左手無名指超大鑽戒照片，宣布男友求婚成功，未婚夫的身分也為之曝光，背景超狂，是美國知名編劇、導演 ，曾以「不才專家」入圍艾美獎，也與葛曉潔在「虎尾」合作過，兩人皆在IG發文，還相互寫下定情日期，並標註「My Love」。

葛曉潔在芝加哥出生，英文能力極佳，闖蕩演藝圈多年，首次登場是在台劇「家有四千金」客串演出，之後回歸好萊塢演出電視劇「好萊塢高地」，並以哥倫比亞廣播公司情境喜劇「網路宅人幫」艾瑪一角獲得不少注目。

小賈斯汀（右）最新MV「Hold On」與高凌風女兒葛曉潔（左）演出一對情侶。(圖:環球音樂提供)

葛曉潔也曾與未婚夫，美籍台裔導演楊維榕合作Netflix原創電影 「虎尾」，當時還回台拍攝，電影由李鴻其、方宥心以及楊貴媚主演，將台灣風光搬上國際平台，在拍攝一場葛曉潔與馬泰「返鄉」回到雲林虎尾公墓祭拜祖母的戲時，葛曉潔觸景傷情淚灑片場。當她拿起香祭拜、聞到香味的瞬間，當年參加父親高凌風喪禮的傷心回憶瞬間湧上心頭。

高凌風的女兒葛曉潔(左)嫁給美籍台裔導演楊維榕。(取材自Instagram)

葛曉潔的背景顯赫，除了是高凌風的三女，媽媽更是前美國亞裔小姐冠軍文潔，自從在1991年父母離異後，她主要都與媽媽在美國生活。