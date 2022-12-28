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「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

小甜甜老公力挺宋逸民 婚姻面臨考驗？

娛樂新聞組／綜合報導​
小甜甜(右)和老公看法不同。（取材自臉書）
小甜甜(右)和老公看法不同。（取材自臉書）

小甜甜離開宋逸民帶領的「藝起發光」教會，宋逸民對此發出聲明，指小甜甜私生活有很大狀況，沒想到引發前教友不滿，接二連三跳出來爆料教會黑幕，「藝起發光」日前深夜發文，寫下「出埃及記14:14，耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。」底下眾教友巧合在同一時間留言力挺，其中也包括小甜甜的老公，夫妻關係面臨極大考驗。

周子寒(中)跟宋逸民、宋達民私交甚篤。（取材自臉書）
周子寒(中)跟宋逸民、宋達民私交甚篤。（取材自臉書）

宋逸民日前緊急召開禱告大會，試圖挽回形象，但內部教友對宋逸民的危機處理方式相當不滿，認為宋逸民夫妻不肯認錯也不願道歉，正醞釀一波出走潮。不過也很多藝人在「藝起發光」臉書留言聲援，台語歌手蔡家蓁透露，每每遇到生活困擾，都是小組長白家綺不斷幫忙禱告，而資深藝人周子寒則想陪著教會一起跨過艱難，力挺：「牧師、師母我們都愛你，愛我們的家，我們要繼續藝起發光。」

聲援教友當中包括小甜甜的老公宋先生，他留言反擊爆料者：「大家都是成年人，會獨立思考及判斷是非了，若藝起發光教會真像匿名爆料者及實名控訴者所講的那麼糟糕那麼可怕，我們這些還待在教會的人是笨蛋嗎？」此舉凸顯夫妻在這場輿論戰中各站不同方，似乎也印證感情出狀況甚至分居傳言。

小甜甜透過經紀人表示，雖然對夫妻倆無法有共同的信仰有些遺憾，但她尊重老公的決定，她只盼事件能盡早落幕。

「藝起發光」教會爭議不斷，看在曾是成員之一的黃國倫和寇乃馨眼裡十分心痛，黃國倫表示，其實「藝起發光」創始時是個協會並非教會，不知何時竟成教會。

黃國倫是首任理事長，起源是2010年佳音教會邀集不同教會的基督徒，在國父紀念館舉辦「愛在四月天」演唱會，後來交棒給「藝起發光」，兩年後黃國倫離開了，黃國倫說：「我的理念是『藝起發光』能結合眾教會往社會去做公益，但另外一群人覺得應該只做教會佈道的事情。」

宋逸民 臉書

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