天心結婚6年南歐旅遊放閃 夫卻歪樓預見「老婆打老公」

天心(左)與老公金英敏旅遊一路放閃。(圖:福隆經紀提供)

天心相隔3年放長假，在結婚6周年之際，與韓籍老公金英敏到西班牙旅遊，順便追世足賽，一路PO美照、放閃文，心有所感分享：「人為什麼要旅行？聽另一半為妳說故事。」因老公是攝影 師，天心笑說：「覺得很像女明星帶著隨行攝影師。」

天心透露：「我負責用手機 拍攝影片剪輯旅行vlog，先生可是帶了三台專業的相機，在寒冷的天氣下拍攝我的專屬美照。」不過她也直言：「嫁攝影師好不好？得看他感覺，『假』一張也不會按。」一番話也暗示自己是「真美」。

提到選擇旅遊地，天心分享：「對南歐的憧憬來自於幾年前看了一部伍迪艾倫的電影 ，男女主角在巴賽隆納邂逅愛的故事，當時我完全被影集裡熱情奔放藝術城市深深的吸引住，這次假期總算圓夢了。」

在今年最後一檔戲劇殺青後，天心原本計畫回韓國，有一天無意間看到世足的新聞報導，閃過到西班牙旅遊的念頭，她說：「腦中只思考了30秒的時間，很快的訂好機票，這應該是我人生中最快下的決定，也很感謝金先生毫不猶豫的點頭答應這麼刺激的西葡初體驗。」

天心對建築非常感興趣，第一站首選西班牙充滿建築師作品的城市巴賽隆納，從世界文化遺產巴特略之家、米拉之家、聖家堂、奎爾公園等等，感嘆：「用充滿崇拜的眼神欣賞高第的作品，渾然天成的造型，宛如出自上帝之手，然而這些充滿童趣、狂想與天真的創作每一磚一瓦都感到讚嘆，將曲線完美融入建築中，這說走就走的旅行很值得，也開始構思如何調整家中的室內擺設。」

天心也特別請教友人，在行前查詢世足比賽時間及預約餐廳，想要感受西班牙對世足熱情又濃厚的氣氛。她分享：「有幾天下起了大雨，但澆不熄歐洲人的熱情，不管是街道還是巷弄，無論天氣好壞，到處都是滿滿一起觀賽的人潮，歡呼及加油聲此起彼落的在寒冷的天氣淋著雨，特別有感受，些許狼狽但十分浪漫。我們也穿著球衣一起共襄盛舉，且已經在當地血拼超過十件球衣。」