吳尊一家四口確診嘆被打倒 這原因呼籲「不要洗澡」

吳尊透露一家四口都確診。（取材自微博）

男星吳尊一家四口搬到中國上海生活，近來中國疫情 嚴重，他分享影片透露一家人都「羊（陽）了」確診，幸好孩子們症狀較輕，但他本人非常嚴重；最後還建議大家確診後不要洗澡，「因為我覺得，假如你身體發冷發熱的時候，去洗澡會更糟，所以忍耐一點」。也引起網友討論。

吳尊在影片中鼻音重、嗓子啞，他嘆：「果然這一次真的輪到我們了。」其他家人第6天轉陰，他則到第7天才變一條線，且症狀也是最嚴重的，包括發高燒3、4天，發冷又發熱、肌肉 刺痛、頭疼、喉嚨痛、鼻塞又咳嗽，幾乎所有症狀都有，讓他直呼：「這天真的是被新冠打倒了」、「這一次真的壓力非常大，因為突然間陽了，很多工作都要被取消，真辛苦。」

但吳尊也抱持正面心態：「我一直相信都是最好的安排，我覺得無論發生什麼事，我們都要往好的方向去想，要堅強，心態要調整好，要去接受它，然後要有耐心，因為它可能有幾天是非常難受，但是很快會過去。」

吳尊一家人剛搬到上海時就遇上封城，而他在移居終前，曾透露自己在汶萊接種中國的新冠疫苗 ，還說：「終於有機會等到中國的疫苗，一家都做出這個選擇，因為比起其他國家，中國把疫情控制得太好了。」無奈最終一家人仍逃不過病毒擴散的攻擊。