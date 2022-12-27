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「不信主不要嫁」 傳宋逸民夫妻阻小薰嫁鄭人碩

記者杜沛學、楊起鳳／綜合報導
小薰(左)和白家綺在教會戲劇中有許多對手戲。（圖：藝起發光提供）
小薰(左)和白家綺在教會戲劇中有許多對手戲。（圖：藝起發光提供）

台灣男演員宋逸民將女星小甜甜退出「藝起發光」教會爭議延燒，教會被爆出許多內幕，女星小薰（黃瀞怡）也遭捲入。

宋逸民的教會「藝起發光」被爆料，曾要求小薰讓男友鄭人碩一起加入教會，宋逸民的老婆陳維齡還對小薰說：「如果鄭人碩不信主，就不要嫁。」據悉，鄭人碩後來真的去了一次教會，但沒待到最後就匆匆離開了。

小薰則透過經紀人回覆：「如果真的要用宗教選對象，那她可能就孤老終生吧。」但坦言並未與小薰聊過太多教會的私事。而小薰也有參演小甜甜遭換角的戲劇「幸福宅一起」，和白家綺有許多對手戲，劇中小薰遭飾演主管的白家綺痛罵，火藥味十足。

其實圈內因信仰不同影響感情的案例比比皆是，曾拿下兩座金鐘迷你劇影后獎的尹馨就在專訪時自爆，和Selina（任家萱）前夫阿中交往三年來因為信仰不同，也走上分手一途。

尹馨表示：「主要原因除了價值觀有落差，在許多地方也很難達到共識，信仰不同也是很大的問題。」她解釋自己是虔誠的基督徒，深信人生、才能及才華，甚至收入都是上帝所創造，只是沒有這樣信仰的人會難以理解，她自己也曾傳福音給阿中，但是對方不是很接受。

尹馨直言：「太晚發現價值觀不一樣，下次要把很多重要的事先提出來討論，看看彼此差異有多大。」

宋逸民

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