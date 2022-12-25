林志玲、AKIRA、言承旭合體了 五月天神助攻3人同台

林志玲6年前擔任五月天復刻演唱會嘉賓，當時還單身。（取材自臉書）

台灣天團五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」25日聖誕夜來到第3場，在AKIRA的帶領下，放浪二勢力（EXILE THE SECOND）驚喜現身同樂，而6年前聖誕夜還是單身的林志玲 ，現在則是成為人妻出現在大銀幕，與老友五月天、老公AKIRA隔空合體。

「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」來到了第3天，五月天以當年充滿世界末日感的「2012」迎向「第二人生」，在唱完此首歌時，大銀幕出現最美的倩影，正是曾於2016年的今天在五月天「RE:UNION天空之城」小巨蛋復刻演唱會上擔任嘉賓的林志玲，她驚喜現「身」，化身最美的聖誕女神問台下歌迷：「今年的聖誕節 你想要和誰一起過呢？你想要有點Man的，你還希望是個五個人的組合？你也希望主唱是未婚？好的，通通送給你」接著「姐夫」AKIRA帥氣登場，並帶著放浪二勢力一起與五月天應景合唱「LAST CHRISTMAS」，讓歌迷瞬間熱血沸騰，嗨到忘記寒冷的氣溫。