蕭煌奇20周年演唱會 唱到一半突然秀這招 技驚四座

蕭煌奇(右)在台上施展柔道過肩摔。（圖：宜辰整合行銷提供）

蕭煌奇連兩天在台北國際會議中心舉辦出道20周年演唱會「朋友你現在好嗎？」柔道黑帶兩段的他曾獲北京 殘障亞運銅牌，他把柔道搬上舞台，穿著柔道服帥氣過肩摔對手，在全場歡呼下演唱「摔出一個夢」。

他開場時坐在觀眾席第一排中央，清唱成名曲「你是我的眼」副歌後，一連帶來「孤獨的和弦」、「逆風飛翔」，並和年少時一起玩音樂的視障者樂團「全方位」合作演出「一定要成功」、「寫一條歌，寫你我爾爾」，他笑問成員：「不是說好一起減肥，怎麼越減越重？」並自嘲「看不到，也不能吃不到啊」。其實相當有毅力的他，這兩個半月來瘦了15公斤，不但實現記者會的承諾，175公分、78公斤的身材，更是回到他出道時的水準。

蕭煌奇和政大吉他社18位學生合作演唱「我是你的消防局」和「朋友你現在好無」時，眾人一字排開彈奏吉他，場面甚為壯觀；他向觀眾打招呼：「非常開心在這個聖誕夜有這麼多朋友聽我唱歌，見證我出道20年演唱會，今天來現場的朋友，有從第一張專輯就認識我的，舉手我看一下，啊沒有，是請出聲音讓我聽一下。」

演唱「出運啦」時他挑戰台上快速換裝柔道服，並與20歲的競技系學生對打，第一回合蕭煌奇被小鮮肉重摔，看得全場粉絲心驚膽跳，但是第二回過招，蕭煌奇一個挺腰使出過肩摔，將全場氣氛帶至最高點。