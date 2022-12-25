五月天平安夜開唱 鄧紫棋隔空透過雲端登台合唱

五月天阿信(右)邀來鄧紫棋合唱新歌「為你寫下這首情歌」。（圖：相信音樂提供）

五月天「諾亞方舟10周年進化復刻限定版演唱會」24日在樂天桃園棒球場邁入第2場，時逢平安夜，他們驚喜邀請鄧紫棋 化身聖誕禮物，透過全息投影技術「登台」合唱，宛若本尊的虛擬技術讓2.5萬人嘖嘖稱奇。只是受限於隔空互動的雲端 方式，場面一度冷場，五月天也只能乾笑回應。

時隔10年重啟「諾亞方舟演唱會」，五月天下足苦心，技術層面大幅提升之外，歌曲幾乎重新改編，讓追了數年的老歌迷很是驚喜，首次朝聖的粉絲也感到新鮮。他們以當年充滿世界末日感的「2012」揭開序幕，接著帶來「叫我第一名」、「愛情萬歲」等high歌，阿信感性表示：「滿滿的回憶，滿滿的垃圾話，接下來讓我們繼續唱歌。」

面對體感溫度僅7度的戶外場地，阿信感性喊話：「知道票有點不好搶，知道大家買票辛苦、塞車辛苦、吹冷風辛苦，看著五月天講垃圾話更辛苦。」於是帶來「擁抱」、「我不願讓你一個人」、「第二人生」等歌曲。他們第3度邀來人稱「巨肺天后」的鄧紫棋擔任嘉賓，對唱新歌「為你寫下這首情歌」，鄧紫棋透過雲端方式登台，只是雙方互動卻被網速弄到頗為尷尬。

鄧紫棋問說「我剛出新專輯，聽你們的工作人員說全部MV都看完了，你們喜歡嗎」，五月天笑回「能說不喜歡嗎」，鄧紫棋又問喜歡哪首歌，他們回說「不要考我們」，還沒講答案就被鄧紫棋暴雷，興奮地說：「我也很喜歡『天空沒有極限』。」正是雙方接著要唱的第2首歌曲，讓五月天直呼：「好難控制，這網路速度好麻煩！」