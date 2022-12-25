我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美急凍至少16死 這8州跟北極一樣冷

圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

五月天平安夜開唱 鄧紫棋隔空透過雲端登台合唱

記者林士傑／綜合報導
五月天阿信(右)邀來鄧紫棋合唱新歌「為你寫下這首情歌」。（圖：相信音樂提供）
五月天阿信(右)邀來鄧紫棋合唱新歌「為你寫下這首情歌」。（圖：相信音樂提供）

五月天「諾亞方舟10周年進化復刻限定版演唱會」24日在樂天桃園棒球場邁入第2場，時逢平安夜，他們驚喜邀請鄧紫棋化身聖誕禮物，透過全息投影技術「登台」合唱，宛若本尊的虛擬技術讓2.5萬人嘖嘖稱奇。只是受限於隔空互動的雲端方式，場面一度冷場，五月天也只能乾笑回應。

時隔10年重啟「諾亞方舟演唱會」，五月天下足苦心，技術層面大幅提升之外，歌曲幾乎重新改編，讓追了數年的老歌迷很是驚喜，首次朝聖的粉絲也感到新鮮。他們以當年充滿世界末日感的「2012」揭開序幕，接著帶來「叫我第一名」、「愛情萬歲」等high歌，阿信感性表示：「滿滿的回憶，滿滿的垃圾話，接下來讓我們繼續唱歌。」

面對體感溫度僅7度的戶外場地，阿信感性喊話：「知道票有點不好搶，知道大家買票辛苦、塞車辛苦、吹冷風辛苦，看著五月天講垃圾話更辛苦。」於是帶來「擁抱」、「我不願讓你一個人」、「第二人生」等歌曲。他們第3度邀來人稱「巨肺天后」的鄧紫棋擔任嘉賓，對唱新歌「為你寫下這首情歌」，鄧紫棋透過雲端方式登台，只是雙方互動卻被網速弄到頗為尷尬。

鄧紫棋問說「我剛出新專輯，聽你們的工作人員說全部MV都看完了，你們喜歡嗎」，五月天笑回「能說不喜歡嗎」，鄧紫棋又問喜歡哪首歌，他們回說「不要考我們」，還沒講答案就被鄧紫棋暴雷，興奮地說：「我也很喜歡『天空沒有極限』。」正是雙方接著要唱的第2首歌曲，讓五月天直呼：「好難控制，這網路速度好麻煩！」

鄧紫棋 雲端

上一則

蕭煌奇20周年演唱會 唱到一半突然秀這招 技驚四座

下一則

「護衛者」聚焦鄰里 看基層員警生活

延伸閱讀

南加華人過聖誕：聚餐追劇上崗或無心過

南加華人過聖誕：聚餐追劇上崗或無心過
孫藝真平安夜曬兒子照片 寶寶小名叫「甜甜」

孫藝真平安夜曬兒子照片 寶寶小名叫「甜甜」
俄軍平安夜砲轟赫松釀7死 澤倫斯基痛斥「恐怖行為」

俄軍平安夜砲轟赫松釀7死 澤倫斯基痛斥「恐怖行為」
無懼炸彈氣旋 今年 「追蹤聖誕老人」電話撥得通

無懼炸彈氣旋 今年 「追蹤聖誕老人」電話撥得通

熱門新聞

英國王子哈利。美聯社

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

2022-12-17 09:21
劉畊宏（左）向卡達車主道歉。圖／摘自微博

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

2022-12-18 11:08
莎莉賽隆曾以「女魔頭」拿下奧斯卡影后。(取材自Instagram)

莎莉賽隆機場上空照 女兒路過竟喊「媽，妳好歹遮一下」

2022-12-21 00:12
山姆（右）對妻子布蘭妮的一切作為表示支持。(取材自Instagram)

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

2022-12-17 08:59
林志玲（前右一）、AKIRA（前左二）和楊祐寧（後右一）一家合影。圖／摘自元鍋臉書

林志玲偕夫AKIRA吃火鍋 老闆聊整夜竟不知她誰

2022-12-21 13:55
鄭秀珍曾遭男友詐騙上千萬美元。（取材自微博）

「最美何仙姑」遭男友騙6000萬淪按摩妹 女星現況曝光

2022-12-17 03:22

超人氣

更多 >
超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處
全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷
全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估

全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估
冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡

冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡
被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌