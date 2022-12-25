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瓊瑤劇最美女星 杭州疫情下工作 陳德容備好口罩吃聖誕餐

記者楊起鳳／綜合報導
雖然大陸疫情緊張，陳德容說，聖誕節還是要過。（取材自微博）
雖然大陸疫情緊張，陳德容說，聖誕節還是要過。（取材自微博）

中國大陸取消清零政策，疫情快速升溫，目前在杭州工作的瓊瑤劇最美女星陳德容表示，她周圍幾乎所有人都確診陽性，目前僅剩她和經紀人姊姊陳雅容及司機維持陰性，24日平安夜向來注重儀式感的她在飯店訂好聖誕大餐，為了防疫笑說已經帶好N95口罩出門。

大陸疫情近來大爆發，陳德容說，「身邊只剩我跟姊姊還有司機沒有確診，否則真的哪裡都不能去。」她透露先前的工作因為有人員確診很多都暫停，但因她正在開發自己的品牌商品，還是要維持基本運作，目前就是所有工作人員上班日維持一天早晚兩次快篩，加上出入都帶N95的口罩，盡量小心防護。

陳德容說，今年6月台灣疫情爆發時，剛好到大陸工作，沒有感受到台灣疫情噴發的階段，沒想到年底換成大陸，大陸還出現搶藥風潮，她說因為事前已備好無須擔心：「到大陸工作前準備了很多清冠一號，還有一些醫院開的感冒藥都帶了，後來大陸工作人員也提前買了不少藥品，目前沒有買不到藥的困擾。」

陳德容到大陸工作前剛拍完電影「山中森林」，現在該片即將上映，在片中擔任製片人及演員的她恐來不及返台參加電影首映，但呼籲大家進戲院捧場，一起支持國片。

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