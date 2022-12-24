福音劇被換角 小甜甜退出教會

小甜甜原是虔誠教徒，這次因故退出教會。（本報資料照片）

台灣男星宋逸民率領的「藝起發光」教會上月宣布籌拍新戲「幸福宅一起」，並由他擔任製作人，當時超過60個演員參加，小甜甜也是其中一員，沒想到近日傳出小甜甜因發言得罪教會被剔除在演出陣容之外，並退出教會，經紀人證實她已離開教會。

據傳因為媒體追問小甜甜好友愷樂近況，讓記者會失焦，惹宋逸民不開心，最後才遭到換角。對此，宋逸民以「藝起發光」牧師身分，在事件鬧得新聞沸沸揚揚後鄭重發出聲明書，列出三點自清，也代表正式與小甜甜畫清界線。

宋逸民聲明中說出重話，「當小甜甜在面對私生活、生命有極大狀況，及在她的小組當中造成小組員們的一些是非、衝突和彼此嫌隙時，教會的小組長，以及宋逸民牧師除了不斷的陪伴、禱告、鼓勵外，也多次提醒她，因為此部戲劇的特殊性，一旦身負有衝突或訴訟，就無法承擔單元主角的演出。」

而且因為小甜甜「不聽勸誡」，教會方面多次努力勸勉不成，只能「忍痛暫停她在教會祭壇上的所有服事」，演戲就是其中一環。因為相關新聞造成宋逸民和教會遭到攻擊謾罵，聲明稿中也澄清「有關小甜甜遭宋逸民牧師大罵之事，完全是子虛烏有」。