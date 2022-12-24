婚不婚沒想過 温貞菱：想生娃

温貞菱非常想生小孩。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣金鐘視后温貞菱在「你的婚姻不是你的婚姻─沙之書」中，與好友林予晞詮釋同性伴侶，在一起12年卻慘遭對方婚內出軌；温貞菱坦言，戲外也遇過另一半劈腿，跟劇中千方百計想挽回對方不同，她形容自己對感情有「潔癖」，無法忍受有他人介入，於是果斷分手，選擇「謝謝再聯絡」。

温貞菱認為，人跟人的關係都有「底線」，而劈腿就是觸及她的底線。她透露當時雖是自己發現的，但她並無刻意查勤，可能對方某種程度上也洩露出「攤牌」的想法，「我覺得世界上不會真的有人想一直對人說謊，或一直存心想傷害別人。」就像林予晞在劇中不是不想告知或討論感情問題，而是還不知道怎麼說。

剛滿30歲的温貞菱目前對婚姻沒有想法，但也不排斥，且她一直都很想早點生小孩，甚至形容是「人生中非做不可的事」，尤其看到姊姊生小孩後，跟媽媽有種莫名的連結，母女關係更緊密，讓她很羨慕，「我沒有想過要不要結婚這個問題，但我是非常想生小孩的。」

是否可能為了生小孩而決定步入婚姻？温貞菱說：「如果那個對象讓人很放心，可以一直相處下去，就完全沒問題。」至於如何判斷這個標準？她認為：「可以彼此信任，跟對方相處時可以做最真實的自己；可以毫不猶豫跟對方討論、說出想表達的事情；以及在對方情緒特別好或特別不好時都可以互相承接情緒，我覺得會是滿好的關係。」