陸小芬息影20年等到好劇本 復出樂扮理髮阿姨

陸小芬在新片「本日公休」中，化身職人理髮師。（圖：威視提供）

息影超過20年的影后陸小芬重回影壇，主演導演 傅天余自編自導新片「本日公休」。該片日前釋出超前導預告，陸小芬手執美髮剪刀，一頭捲髮的阿姨造型，現身巷弄的台式男子家庭理髮廳，客人從小孩到老人，說到：「我這輩子，就只會做這件事情，以前我師父有說，每個人都有一顆頭，做這行，不怕沒有飯吃。」

陸小芬飾演經營40年男士家庭廳的理髮阿姨「阿蕊」，興奮表示一直期待一個喜歡、好的劇本：「老天爺終於給我打開一扇門，讓導演的眼睛有看到我！」也坦言家庭理髮店是她兒時最喜歡去的地方，形容傳統剪髮技術，如同歌仔戲一樣是「不可以失傳的藝術」，需要好好傳承。

導演也談起初次與陸小芬見面沒有講話，就心想：「我找到了，我找到那個阿蕊了！」並透露陸小芬本人非常平易近人，沒有任何架子，讀了兩遍劇本就點頭接演，「她跟我說她一定要立刻跟我見面，她一定要演完這個角色才要退休 ，我覺得非常的榮幸，非常的感動」。

陸小芬做為台灣電影史上最重要的女演員之一，曾以「看海的日子」榮獲第20屆金馬影后、更憑著「桂花巷」與「晚春情事」兩度獲亞太影展最佳女主角，不僅演過張曼玉 的媽媽，也以女性復仇題材「上海社會檔案」、「瘋狂女煞星」的「女殺手」形象深植人心，在不同階段演繹前衛的女性角色。