徐乃麟當外公不認老 想65歲「半退休」陪愛妻

徐乃麟(右)剛帶著老婆汪家璉從泰國旅遊返台。（圖：徐乃麟提供）

徐乃麟和老婆汪家璉相濡以沫40年，63歲時當了外公，不知不覺到了含飴弄孫的年紀，但他笑說，「我不覺得自己老，經常抱著孫子逗弄時，會不自覺脫口而出『叫爸爸』，而不是叫外公，女兒生小孩，真的讓我有一種再當爸爸的感覺」。

徐乃麟有3個小孩，女兒出嫁後為他生了小金孫，每次抱著孫子，他笑說「10個月大了，感覺像蟲一樣，一直扭來扭去，實在太可愛了」。

徐乃麟在演藝圈以愛妻愛家著稱，近來常在臉書 上貼和老婆合照，他說，「我們戀愛交往7年，結婚33年，日子一晃眼就過去了，想想一個女人跟了我40年，不知是我的不幸還是她的不幸」。嘴上說玩笑話，但當大家誇大嫂漂亮時，他總會得意說，「當然美呀，不然我怎會娶她」。過去汪家璉為了小孩教育 ，帶著他們在加拿大待了9年，如今全家回國，感情只有更好，而且徐乃麟每次工作，都揹著當年談戀愛時汪家璉送他的LV包，用了30多年，表面氧化了都捨不得換。

不過徐乃麟也吐露心聲，「我也到了該退休 的年紀了」。他心裡的計畫是，從65歲開始慢慢半退休，「手上留兩個節目，每月工作半個月，把賺來的錢拿來當旅遊基金，帶著老婆四處走走」。過完年他就64歲了，離半退休只剩1年，而他外型仍英俊挺拔，多年來178公分的身高，維持在80公斤，經常照著鏡子覺得還仍風流倜儻，「所以我從不覺得自己是阿公」。