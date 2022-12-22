「紅孩兒」婚變 王海輪老婆：被搶走的東西不屬於我

王海輪鬧出婚變。(取材自臉書)

台灣男子團體「紅孩兒」團員王海輪日前被爆與「大提琴界林志玲 」嫚凌傳出婚外情，他元配老婆終於發聲。據「鏡周刊」報導，元配已經鐵了心要離婚，並痛訴「抓不住的東西，連伸手都是多餘，能被人搶走東西，本來就不曾屬於你，你要相信，最好的自己留給自己，一定會遇到那個對你最好的人。」

王海輪被爆與嫚凌鬧出婚外情，不但一起出席公開場合還夜宿女方家，並傳出對元配老婆冷落，據鏡周刊報導，王海輪元配鍾女，對王海輪所作所為十分傷心，表示兩人在一起11年，已無男女之情卻仍有親情，不想再說任何傷害王海輪的話，但她仍會要求離婚。

據悉，鍾女曾是校花，更是商場女強人，結婚後一肩扛起家庭經濟重任，經濟上支援王海輪，但王海輪非但沒有感恩還在後搞外遇，她曾要求離婚，但王海輪不願意，只是鍾女離意甚堅，前天還在私人臉書 訴說：「抓不住的東西，連伸手都是多餘，能被人搶走東西，本來就不曾屬於你，你要相信，最好的自己留給自己，一定會遇到那個對你最好的人。」字字句句透露出情已逝的無奈。

紅孩兒成立於1989年，最初由馬國賢、湯俊霈、張洛君、張克帆、王海輪和韓志杰六名成員組成。團體在活躍時成績不俗，受到年輕觀眾普遍歡迎。其1991年發行的專輯《初戀》創下台灣銷售超過30萬張，中國超過400萬張的佳績。